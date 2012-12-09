لزوم تسریع در انتقال میدان میوه و تره بار اسلامشهر

امین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشار ه به اینکه درجه اهمیت مصوبات شورای شهر فرق می کند، اظهار داشت: از اقدامات مثبت شورای سوم، بازپس گیری کارخانه آسفالت که سالها بلاتکلیف بود، است که با راه اندازی آن آسفالت و قطعات بتنی ساخته تولید خواهد شد.

وی افزود: با تحقق این مهم، هزینه های شهرداری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، همچنین این مهم به عنوان درآمد پایدار شهری نیز محسوب می شود.

نوسان قیمتها فرصتهای عمرانی را از بین می برد

این مسئول، نوسانات قیمت را عاملی برای از دست دادن فرصتهای عمرانی برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر با اعمال ماده 19 بسیاری از پروژه ها به پیمانکاران دولتی واگذار و روند اجرای پروژه ها به حالت عادی خود برگشته است، باید از تمام فرصت ها برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان استفاده کنیم.

رئیس هیئت فوتبال اسلامشهر، همچنین فروش تیم فوتبال شهرداری را تکذیب و اضافه کرد: تیم فوتبال شهرداری به فروش نرفته است، فوتبال یک ورزش هزینه پر است، ما امسال هزینه این تیم در بودجه در نظر گرفته شده است اما به دلیل تغییراتی که در شهرداری اتفاق افتاد، قرار شد تیم به نام شهرداری اسلامشهر با مدیریت یک شخص سرمایه گذار به حضور خود ادامه دهد و امتیاز این تیم هنوز برای شهرداری محفوظ است.

اسدی، هزینه در امر ورزش را سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: به هر میزان که در مراکز ورزشی و برای ورزشکاران اعتبار هزینه شود، سرمایه گذاری است.