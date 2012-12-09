بازسازی 54 کیلومتر شبکه گاز رسانی به روستاهای زلزله زده اهر

به گزارش خبرنگار مهر، مستعلی مرادی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اهر گفت: پرسنل فنی و تلاشگر این اداره با برنامه ریزی و ساماندهی نیروهای امدادی این اداره و بسیج امکانات توانسته در کمترین زمان ممکن 81 روستای منطقه زلزله زده که 11 روستای آن کاملاً در زلزله آسیب دیده بودند شبکه تست و توزیع در 325 کیلومتر و شبکه بازسازی در 54 کیلومتر انجام دهیم.

وی گفت: کارشناسان و پرسنل فنی مهندسی این اداره با کمک همکاران سایر شهرها و استانهای همجوار توانستند بالغ بر 696 کیلومتر از شبکه گاز را نشت یابی کرده و خدمات گازرسانی به شهروندان و روستائیان را پایدار نگه دارند.

این مقام مسئول گفت: تاکنون هزار و 200 کنتور و هزار و 100 علمک و رگلاتور بصورت مجزا جمع آوری شده و از ساعات اولیه با تلاش مضاعف همکاران مشکل قطعی در سطح شهرستان نداریم.

وی تأکید کرد: با هماهنگی های انجام گرفته با نظام مهندسی و پس از بازرسی منازل و ایمن سازی هر یک از واحدهای مسکونی ساخته شده در کمترین زمان ممکن نسبت به وصل انشعاب اقدام لازم را انجام می دهد.

مرادی گفت: هیچ محدودیتی در تحویل کنتور و وصل انشعاب در روستاهایی که گازرسانی به این مناطق انجام شده نداریم و در صورت تأیید نظام مهندسی در طول شبانه روز آمادگی داریم تا گاز روستائیان مناطق زلزله زده را تأمین نموده تا در فصل سرما شاهد استفاده روستائیان عزیز از نعمت گاز لوله کشی باشیم.

