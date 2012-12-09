  1. ورزش
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

نجاتی در گفتگو با مهر:

وضعیت صبا نگران کننده است/ جدول لیگ مثل بازی مار و پله است

وضعیت صبا نگران کننده است/ جدول لیگ مثل بازی مار و پله است

سرپرست تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه بازیکنان این تیم از نظر آمادگی بدنی افت کرده‌اند، گفت: وضعیت صبا نگران کننده است و نقطه قوت این تیم در هفته‌های گذشته به نقطه ضعف آن تبدیل شده است.

حسین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت آماده‌سازی تیم فوتبال صبای قم برای حضور در مسابقات جام حذفی و نیم فصل دوم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تمرینات ما از روز شنبه این هفته آغاز شده و در دو نوبت صبح و عصر تمرین می‌کنیم تا برای بازی جام حذفی آماده شویم.

وی با اشاره به افت تیم فوتبال صبا در لیگ برتر، خاطرنشان کرد: سیر نزولی ما از هفته هشتم و نهم به بعد و با شکست مقابل نفت تهران شروع شد. وضعیت ما هم از نظر نتیجه گیری و هم از نظر آمادگی جسمانی نگران کننده است.

سرپرست صبا افزود: ابتدای فصل کارشناسان اذعان داشتند بازیکنان صبا خیلی می‌دوند و همه به تیم ما مشکوک شده بودند! امتیاز مهم تیم ما دوندگی بود در حالی که در هفته‌های اخیر بازیکنان ما از نظر بدنی افت کردند و مثل سابق شاداب نیستند.

وی یکی دیگر از مشکلات صبا را در خط حمله دانست و تاکید کرد: ما در خط حمله هم ضعیف هستیم. بیشتر گل‌های ما در هشت هفته اول به ثمر رسیده است. امیدوارم نیم فصل با خرید مهاجم بتوانیم این مشکل را برطرف کنیم.

نجاتی با اشاره به این مسئله که جدول لیگ در حال حاضر مثل بازی مار و پله است که یک تیم بالانشین با یک نیش به پایین جدول می‌رسد، در پایان گفت:  هرچند وضعیت ما خوب نیست ولی امتیاز تیم‌ها در جدول به هم نزدیک است و با یک برد می‌توان به صدرنشینان نزدیک‌تر شد.

کد مطلب 1761504

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