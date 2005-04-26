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۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۰۲

مسابقات شطرنج قهرماني زير 16 سال كشور؛

رقابت ميليمتري ميران خادمي و شاهين ساده براي قهرماني

در هشتمين دور از مسابقات شطرنج قهرماني زير 16 سال كشور ميران خادمي از تهران توانست با كسب يك پيروزي ديگر مقابل پوريا دريني از كرمان با 7 امتياز در آستانه قهرماني اين دوره از رقابتها قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" پس از وي شاهين ساده نيز از گيلان با كسب يك تساوي مقابل  مقابل اصغرگلي زاده از آذربايجان شرقي با 5/6 امتياز در رده دوم ايستاد و رستم بهمردي  از يزد و آرش عبدالله زاده از تهران نيز با 6 امتياز در رده سوم قرار دارند.
درساير ديدارهاي انجام شده عصر ديروز آرش عبدالله زاده ، نيما فخار منش همشهري خود را شكست داد و رستم بهمردي مقابل صالح ميرزايي به برتري دست يافت . فرشاد ولي فر از اصفهان نيز با شاه زماني به تساوي رسيد.
گفتني است دور پاياني اين رقابتها در حال برگزاري است و مراسم اختتاميه مسابقات نيز راس ساعت 15/14 امروز در محل هيات شطرنج استان تهران برگزار مي شود.

کد مطلب 176151

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