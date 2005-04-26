رقابت ميليمتري ميران خادمي و شاهين ساده براي قهرماني

به گزارش خبرگزاري " مهر" پس از وي شاهين ساده نيز از گيلان با كسب يك تساوي مقابل مقابل اصغرگلي زاده از آذربايجان شرقي با 5/6 امتياز در رده دوم ايستاد و رستم بهمردي از يزد و آرش عبدالله زاده از تهران نيز با 6 امتياز در رده سوم قرار دارند.

درساير ديدارهاي انجام شده عصر ديروز آرش عبدالله زاده ، نيما فخار منش همشهري خود را شكست داد و رستم بهمردي مقابل صالح ميرزايي به برتري دست يافت . فرشاد ولي فر از اصفهان نيز با شاه زماني به تساوي رسيد.

گفتني است دور پاياني اين رقابتها در حال برگزاري است و مراسم اختتاميه مسابقات نيز راس ساعت 15/14 امروز در محل هيات شطرنج استان تهران برگزار مي شود.