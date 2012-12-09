علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: کم توجهی به رفع نیازهای تفریحی و کمبود سرانه تخصیصی در محمدشهر از مشکلات مهم این منطقه به شمار می آید و مستلزم توجه بیشتر است.

وی گفت: متاسفانه پارک هایی ساخته شده نیز غیراصولی طراحی و اجرا می شوند و مؤلفه‏های استاندارد یک فضای تفریحی در آنها رعایت نمی‏شود.



مالمیر تصریح کرد: باعث تاسف بسیار است که تنها هدف از اجرای برخی از طرح ها ارائه سود به برخی از مدیران است.



وی ادامه داد: حتی اگر پارکی هم به مرحله اجرا و بهره برداری برسد به علت آنکه بعد از آن رسیدگی درستی به فضای سبز و آبیاری درختان صورت نمی گیرد باید آن را بدون استفاده رها کرد و اعتبارات هزینه شده برای این مهم را نیز تلف شده قلمداد کرد.

