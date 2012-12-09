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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

مالمیر در گفتگو با مهر:

مردم محمدشهر با کمبود سرانه‏‏های تفریحی مواجه ‏هستند

مردم محمدشهر با کمبود سرانه‏‏های تفریحی مواجه ‏هستند

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر محمدشهر کمبود سرانه های تفریحی را از خلاء های مهم این شهر برشمرد.

علی مالمیر در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: کم توجهی به رفع نیازهای تفریحی و کمبود سرانه تخصیصی در محمدشهر از مشکلات مهم این منطقه به شمار می آید و مستلزم توجه بیشتر است.

وی گفت: متاسفانه پارک هایی ساخته شده نیز غیراصولی طراحی و اجرا می شوند و مؤلفه‏های استاندارد یک فضای تفریحی در آنها رعایت نمی‏شود.

مالمیر تصریح کرد: باعث تاسف بسیار است که تنها هدف از اجرای برخی از طرح ها ارائه سود به برخی از مدیران است.

وی ادامه داد: حتی اگر پارکی هم به مرحله اجرا و بهره برداری برسد به علت آنکه بعد از آن رسیدگی درستی به فضای سبز و آبیاری درختان صورت نمی گیرد باید آن را بدون استفاده رها کرد و اعتبارات هزینه شده برای این مهم را نیز تلف شده قلمداد کرد.
 

کد مطلب 1761511

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