به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار با بیان اینکه هیچ مسکن مهری در برخوار و شاهین شهر ساخته نشده است، اظهار داشت: هنوز مسکن مهر در شهرستان های دستگرد، خورزوق، دولت‌آباد و شاپورآباد انجام نشده است.

وی یادآور شد: در شهرهای حبیب‌آباد و کمشچه نیز مسکن مهر در حال انجام است.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نبودن زمین سنددار شش دانگ یکی از محرومیت‌ها در برخوار است که همین امر خرید زمین با سندیت را برای ساخت مسکن مهر با مشکل مواجه کرده است.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات این منطقه خرید زمین با تسهیلات است که تقاضا می‌شود نسبت به موضوع برخوار توجه بیشتری شود.

