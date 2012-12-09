امنیت مطلوبی هنگام استقبال از ضریح در آبادان برقرار می شود

سرهنگ احمد چنداز در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان این تمهیدات را شامل برقراری امنیت محل استقرار و خود ضریح و همچنین پوشش انتظامی مناسب برای مردم عنوان کرد و افزود: با پوشش انتظامی مناسب، مردم از امنیت خوب و در خورشانی در هنگام استقبال و اجرای آئینهای ویژه هنگام استقرار ضریح جدید حرم امام حسین(ع) در آبادان برخوردار خواهند بود.

وی عنوان کرد: با همکاری مردم، نیروهای بسیج و مسوولان امنیت خوبی را در روز ورود و همچنین در محل استقرار ضریح جدید اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم داشت.



فرمانده منطقه انتظامی آبادان تصریح کرد: نیروی انتظامی مانند همیشه با صلابت و اقتدار کامل در حراست از حریم امن شهروندان تلاش می کند.



ضریح جدید حرم امام حسین که در استان قم ساخته شده بعد از دو روز استقرار در اهواز صبح امروز به سمت شهرستان آبادان حرکت کرد.

