به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بیگی در دیدار با سفیر جمهوری آذربایجان که در تهران انجام شد، از توافق طرح ایجاد منطقه مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان خبر داد.

در این دیدار راهکارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه تبریز و باکو بررسی شد.

احمد علیرضابیگی استاندار آذربایجان شرقی و جوانشیر آخونداف، سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در دیدار با یکدیگر بر توسعه مناسبات دوجانبه تاکید کردند.

در این دیدار که مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز حضور داشت، طرح تشکیل منطقه اقتصادی مشترک بین ایران و جمهوری آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیش‌نویس این طرح توسط منطقه آزاد ارس تهیه شده و به امضای طرفین برسد.

همچنین مقرر شد سفیر آذربایجان در بازدید از منطقه آزاد ارس راهکارهای اجرایی شدن این طرح را بررسی کرده و تفاهم‌نامه مربوط به آن در این بازدید نهایی شود.

طرح گسترش همکاری‌ها در زمینه کشاورزی و دامداری از دیگر محورهای دیدار علیرضابیگی و آخونداف بود.



دو طرف در این خصوص بر استفاده از ظرفیت‌های دوجانبه در زمینه کشاورزی و دامداری و اجرای پروژه‌های مشترک در منطقه مرزی بین دو کشور تاکید کردند.

ایجاد مناسبات در زمینه مدیریت شهری نیز از دیگر توافقات استاندار آذربایجان شرقی و سفیر جمهوری آذربایجان بود که بر اساس آن مقرر شد شهردار باکو به دعوت شهردار تبریز از این شهر بازدید کرده و مناسبات دوجانبه در این بازدید بررسی شود.

محور دیگر مذاکرات علیرضابیگی و آخونداف گسترش خط آهن ایران و آذربایجان بود که بر پیگیری این موضوع در این دیدار تاکید شد.

بر این اساس مقرر شد با ارائه ضمانت‌های مالی لازم و در صورت امکان سرمایه‌گذاری از طرف آذری طرح گسترش خط آهن مشترک بین دو کشور به اجرا گذاشته شود.

در این دیدار همچنین از خدمات دکتر بهرامی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در باکو تقدیر به عمل آمد.

