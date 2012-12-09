به گزارش خبرگزاری مهر: در این دوره از رقابتها فاطمه جمالی فر و غزاله مولا طلب تیم ملی جوانان را همراهی می کنند و در رده های سنی مختلف اعم از نونهالان و نوجوانان دختر مریم فرعی و مینا پورموسوی، در رده سنی جوانان و امید دختران مریم معظمی، در رده سنی جوانان و امید پسران مهرداد دهستانی و امیرحسین حضور دارند.



رهگذر برای حضور در رقابتهای انفرادی و دوبل از سوی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران به این مسابقات دعوت شدند.



مسابقات تنیس روی میز بانوان در مجموعه ورزشی شیرودی و آقایان در آکادمی بین المللی تنیس روی میز از تاریخ 23 الی 26 آذر ماه در تهران با حضور تیم های خارجی و داخلی برگزار می شود.



برگزاری مسابقات آزاد تکواندو پسران استان البرز



مسابقات آزاد خردسال و نونهال ( پسران ) رده کمربند سبز و آبی استان البرز در محل خانه تکواندو استان البرز برگزار شد.

در این دوره از رقابتها 277 تکواندو کار برابر حریفان خود در خانه تکواندو البرز به میدان رفتند که درنهایت نتایج در دو رده سنی نونهالان و خردسالان و در ده وزن اعلام شد.



در بخش نونهالان، وزن اول علی اصغر علی نژاد، وزن دوم حسین رئیسی، وزن سوم : محمد مصطفایی، وزن چهارم سید امیر محمد میرسلیمی، وزن پنجم امیر حسین شهدادی، وزن ششم آرمان حق پرست، وزن هفتم حسین ندرخانی، وزن هشتم سیاوش اینانلو، وزن نهم عرفان زارعی حبیب پور و وزن دهم امیر حسین سخایی مقام نخست را کسب کردند.



بیشترین مدال های آسیایی تیم ملی را البرزی ها کسب کرده اند



رئیس هیئت قایقرانی استان البرز گفت: بیشترین مدال های آسیایی را سهم نمایندگان البرزی تیم ملی ایران عنوان کرد.



حسین خیرالهی در خصوص جایگاه قایقرانی البرز در کشور اظهار داشت: علاقمندان کثیری برای فعالیت در رشته قایقرانی به ما مراجعه می کنند و به دلیل محدودیت در فضای آبی برای تمرین قطعا نمی توانیم بیش از 50 تا 100 نفر را پوشش دهیم چراکه ما مکان مناسب و قابل دسترس برای 12 ماه سال را در اختیار نداریم و بیشتر ورزشکارانمان در دریاچه آزادی تهران مشغول فعالیت هستند.



خیرالهی در خصوص کارگاه ها و دوره های آموزشی اظهار داشت : خوشبختانه در تمام سهمیه هایی که فدراسیون قایقرانی به ما تخصیص داد شرکت کردیم و در 90 درصد دوره های آموزشی به موفقیت دست یافتیم.



وی افزود: فعالیت در رشته آبهای آرام که حداقل یک پیست 1000متری می طلبد، همچنین استفاده از ظرفیتهای آبی استان و بررسی حوزه های آبی کوچک در سطح البرز در جهت حذف محدودیت فضاورزشی برای این رشته از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار داریم.



تیم والیبال سایپای البرز، جواهری گنبد را در هم کوبید



در هفته یازدهم دور رفت مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور سایپا مقابل جواهری گنبد به میدان رفت و سه بر صفر پیروز میدان شد.



در هفته پایانی دور رفت رقابتهای لیگ برتر والیبال ،جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم شهرداری ارومیه 3بر2 از سد نوین کشاورز گذشت، میزان خراسان 3بر1 مقابل پیشگامان کویر صدر نشین جدول رده بندی به پیروزی دست یافت، کاله مازندران متین ورامین را در هم کوبید، شهرداری تبریز 3بر صفر مقابل آلمینیوم المهدی شکست را پذیراشد و پیکان تهران با پیروزی مقابل باریج اسانس با یک پله صعود در جایگاه دوم جدول رده بندی ایستاد.



تا پایان این هفته کماکان صدر نشینی از آن پیشگامان کویر یزد است و پیکان تهران با پیروزی این هفته از متین ورامین پیشی گرفت و در جایگاه دوم ایستاد تا متین ورامین با تنزل رتبه به جایگاه سومی در این هفته رضایت دهد، کاله مازندران نیز از میزان خراسان سبقت گرفت و از جایگاه پنجم به چهارم رفت تا در پایان هفته یازدهم میزان در جایگاه پنجم قرار بگیرد، اما سایپای البرز کماکان در جایگاه ششم قرار دارد.