برپایه چشم اندازهای سنتی، دفاع و هر نوع امنیتی با استفاده از ابزارهای نظامی قوی تامین می شود. اما در عصر وابستگی‌های جهانی، جوامع به هم پیوسته و شبکه های پیچیده ارتباطات، نحوه تامین امنیت برای دولتها، شکلی بسیار متفاوت از تحمیل و استفاده از قدرت نظامی و نیروهای بازدارندگی پیدا کرده است.

در بافت موقعیتی جدید، سیاست امنیتی دائما ماوراء تعاریف کلاسیک محدود رفته و عوامل غیرنظامی از جمله عوامل اجتماعی، فرهنگی و ملاحظات ارتباطی را - دربرمی گیرد.

بر اساس دیدگاه مکاتب موسع گرا امنیت صرفا به تهدید و مسائل نظامی بر نمی گردد بلکه حتی نیازهای انسانی و مسائل زیست محیطی را نیز در بر می گیرد.

مکاتب موسع استدلال می‌کنند که امنیت انسانی معنایی فراتر از دل ‌نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست، بلکه همچنین، آزادی از احتیاج نیز است. به علاوه، به اعتقاد بعضی امنیت انسانی در شرایط توسعه نیافتگی فراتر از آزادی از احتیاج می‌رود و آزادی‌ها و ارزشهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.

در دیدگاه سنتی (دیدگاه مضیق) به امنیت موضوع امنیت "نظامی" بود و هدف مرجع امنیت هم "دولت" بود. دیدگاه موسع امنیتی هر دو حوزه را گسترش داده و موضوع امنیت را صرف تهدیدات نظامی نمی‌داند و هدف مرجع امنیت را از دایره انحصاری تهدیدات دولتها خارج می‌سازد.

عوامل جدید، از جمله تحولات عرصه رسانه‌ها و رشد وزن افکار عمومی در تصمیم گیریهای سیاسی، منجر به متفاوت سازی کارکردها و سطوح مرتبط با تعاریف و انتقال سیاست امنیتی شده اند.

فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات ابزار راهبردی امنیت نوین هستند. طبق اظهارات رئیس جمهور پیشین آلمان، رومن هرزوگ (Roman Herzog)، این عوامل "عوامل اجتناب ناپذیر و لازم سیاست امنیتی" هستند.

اهمیت تسهیلات نوین ارتباطات و اطلاعات در امنیت ملی، به همان اندازه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی حایز اهمیت شده است.

این سیاست روز به روز جایگاه مهمتری در دستور جلسه امنیت ملی و بین المللی دولتها به خود اختصاص می دهد.

در وضعیت نوین ، شفافیت و پاسخگویی به افکر عمومی خارج از مرزها، به طور قطع از جمله موفقیت های اصلی دولت در بخش «سیاست های دفاعی و امنیتی» هستند.