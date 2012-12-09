شناسایی سه منطقه نمونه گردشگری در علی آبادکتول

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مناطق نمونه گردشگری کبودوال، دهنه زرین گل و دهنه محمدآباد از جمله این مناطق هستند.

وی از برگزاری همایش پاکسازی منطقه نمونه گردشگری کبودوال با حضور دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) و با همکاری میراث فرهنگی و انجمن جهانگردی دانشگاه پیام نور و ... خبر داد.

وی عنوان کرد: در این همایش که به منظور فرهنگسازی در خصوص حفظ و نگهداری مناطق طبیعی گردشگری و اکوتوریسم برگزار شد، پارک جنگلی کبودوال از منطقه عوارضی تا آبشار از زباله ها و نخاله ها پاکسازی شد.

قندهاری گفت: عاری بودن مناطق تفریحی و گردشگری از زباله باعث زیبایی و در نهایت جذب بیشتر گردشگر می شود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آبادکتول با اشاره به برگزاری اولین همایش تخصصی شناخت قابلیت ها و توانمندیهای گردشگری علی آبادکتول بیان داشت: دراین همایش سه مقاله ارائه شد.

وی عنوان کرد: در حاشیه این همایش نیز دو غرفه صنایع دستی به عنوان یکی از شاخصه های جذب توریست برپا شد.