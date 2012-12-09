سفر تیم ملی فوتسال به روسیه دیدار صبا و منصوری را لغو کرد

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال قرار است دیدارهای هفته سیزدهم و پایانی از دور رفت مسابقات چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار شود.



وی ادامه داد: در حالی که 13 تیم در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در فصل جاری حضور دارند، هر هفته شش بازی برگزار می شود و یکی از دیدارهای مهم هفته سیزدهم نیم فصل اول نیز قرار بود بین تیم های فوتسال صبای قم و شهید منصوری قرچک به انجام برسد.



برگزاری چهار بازی و تعویق دو بازی هفته سیزدهم



مدیر تیم فوتسال صبای قم اضافه کرد: تیم ما قرار بود این هفته برای بازی روز جمعه بیست و چهارم آذر ماه برابر تیم فوتسال شهید منصوری قرچک آماده شود اما با خبر شدیم که تیم ملی فوتسال امید کشورمان قرار است به رقابت های بین المللی روسیه برود و به همین دلیل دو بازی هفته سیزدهم برگزار نمی شود.



وی یاد آور شد: صبای قم امسال ترکیبی از بازیکنان شایسته و جوان آینده دار است که همگی آنها در اوج آمادگی از مهره های کلیدی این تیم در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور محسوب می شوند و قطعا به دنبال قهرمانی این فصل لیگ برتر فوتسال هستند.



شریفی بیان داشت: به دنبال سفر تیم ملی فوتسال امید کشورمان به رقابت های بین المللی روسیه که قرار است به مدت یک هفته از روز بیست و دوم آذر ماه تا بیست و هشتم آذر برگزار شود، دو بازی صبای قم با شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان با شهرداری تبریز به انجام نمی رسد.



برگزاری بازی صبای قم و شهید منصوری قرچک 30 آذر در قم



وی یاد آور شد: کمیته فوتسال برنامه جدیدی برای برگزاری این بازی اعلام کرده که بر اساس آن دیدار تیم های فوتسال صبای قم و شهید منصوری قرچک که قرار بود از هفته سیزدهم نیم فصل نخست لیگ چهاردهم از ساعت 16 جمعه بیست و چهارم آذر ماه در سالن شهید حیدریان قم برگزار شود، به روز جمعه سی ام آذر ماه موکول شد اما سایر بازی های این هفته برگزار خواهد شد، در حالی که این هفته چهار بازی برگزار می شود و تیم فوتسال حفاری اهواز با قرعه استراحت رو به رو شده است.



یاد آور می شود: این در حالی است که در جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هم اکنون تیم فوتسال صبای قم با کسب 26 امتیاز در مکان اول جای دارد و تیم فوتسال شهید منصوری قرچک با کسب 22 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده است.

