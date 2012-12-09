  1. فرهنگ و ادب
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

صبح فردا در تهران/

پیکر عمرانی از مقابل وزارت آموزش و پرورش به سمت حوزه هنری تشییع می‌شود

پیکر عمرانی از مقابل وزارت آموزش و پرورش به سمت حوزه هنری تشییع می‌شود

مراسم تشییع پیکر مرحوم خلیل عمرانی صبح فردا از مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش به سمت حوزه هنری برگزار می‌شود.

علی داوودی، مسئول دفتر شعر حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مراسم تشییع پیکر مرحوم خلیل عمرانی گفت: این مراسم فردا ساعت 9 صبح از مقابل حوزه هنری برگزار خواهد شد. البته قبل از آن نیز پیکر مرحوم عمرانی از مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در خیابان سپهبد قرنی تشییع و به صحن حوزه هنری آورده خواهد شد.

حبیب‌ ایل بیگی مدیر روابط عمومی حوزه هنری نیز در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: این مراسم فردا صبح در مقابل درب حافظ حوزه هنری برگزار می‌شود و به احتمال زیاد پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز قرائت خواهد شد.

به گفته ایل‌بیگی مدیحه‌سرایی به مناسبت سالروز درگذشت امام سجاد (ع) نیز از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

وی افزود: پس از این مراسم پیکر عمرانی برای دفن در زادگاهش به فرودگاه خواهد رفت تا به بوشهر و شهرستان دیر انتقال یابد.

خلیل عمرانی پس از طی یک دوره بیماری صبح امروز در 48 سالگی در بیمارستان قلب تهران درگذشت.

کد مطلب 1761528

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