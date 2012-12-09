نداشتن زنجیر چرخ خط قرمز پلیس در طرح زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر اسکندر مومنی در حاشیه مراسم رزمایش آغاز طرح زمستانی که در پیست آبعلی برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح زمستانی در 27 استان و 111 گردنه برفگیر با حضور 200 هزار نفر از نیروهای امدادی، خدماتی، راهوران محله، فرهنگیاران ترافیک و بازرسان نامحسوس با افزایش 12 درصدی تجهیزات و نیروها اجرا می شود.

وی ادامه داد: شعار اصلی ما در طرح زمستانی امسال حفظ ایمنی در جاده هاست چرا که در زمستان حجم سفرها کاهش اما مخاطرات آن افزایش می یابد. در سال گذشته نسبت به سال 88 هزار و 100 نفر در طرح زمستانی کمتر کشته شده اند و میانگین کشته ها 25 درصد کاهش یافته است.



وی از رانندگان خواست حتما تجهیزات ایمنی را به همراه داشته باشند و از سالم بودن خودرو به ویژه سیستم گرمایش، روشنایی و ترمز اطمینان حاصل کنند ضمن اینکه همیشه در جاده های زمستانی پوشش گرم و سوخت کافی به همراه داشته باشند.



رئیس پلیس راهور نداشتن زنجیر چرخ را خط قرمز پلیس در طرح زمستانی دانست و گفت: ماموران پلیس راه با کنترل خودروها از مبدا از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.



مومنی در پایان گفت: هموطنان می توانند در تماس با شماره تلفن 88255555 به صورت شبانه روزی از وضعیت جاده ها باخبر شوند.