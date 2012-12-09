  1. عناوین کل
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰

هوای پایدار در آسمان فارس/ سردترین و گرمترین مناطق استان

هوای پایدار در آسمان فارس/ سردترین و گرمترین مناطق استان

شیراز – خبرگزاری مهر: هوای استان فارس تا اواسط هفته جاری پایدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز یکشنبه شاهد آسمان صاف تا قسمتی ابری  همراه با وزش باد متوسط و مه صبحگاهی  در استان فارس هستیم که این پایداری تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

دوشنبه استان فارس شاهد آسمان قسمتی ابری  همراه با وزش باد متوسط  و در اواخر وقت افزایش ابر است که به تدریج این آب و هوا به  آسمان نیمه تا ابری همراه با وزش باد متوسط  و احتمال رگبار و رعد و برق تبدیل خواهد شد.

این سامانه ناپایدار در اواخر هفته بسیار ضعیف است و امکان از بین رفتن آن وجود دارد.

سردترین و گرمترین مناطق استان

لامرد با 22 درجه سانتیگراد گرمترین منطقه و صفاشهر و ایزدخواست با  2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین منطقه استان فارس را تشکیل می دهند.

کد مطلب 1761535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید