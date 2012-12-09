هوای پایدار در آسمان فارس/ سردترین و گرمترین مناطق استان

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز یکشنبه شاهد آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط و مه صبحگاهی در استان فارس هستیم که این پایداری تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

دوشنبه استان فارس شاهد آسمان قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط و در اواخر وقت افزایش ابر است که به تدریج این آب و هوا به آسمان نیمه تا ابری همراه با وزش باد متوسط و احتمال رگبار و رعد و برق تبدیل خواهد شد.

این سامانه ناپایدار در اواخر هفته بسیار ضعیف است و امکان از بین رفتن آن وجود دارد.

سردترین و گرمترین مناطق استان

لامرد با 22 درجه سانتیگراد گرمترین منطقه و صفاشهر و ایزدخواست با 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین منطقه استان فارس را تشکیل می دهند.