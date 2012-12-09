چهار وزیر برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز مجلس تعدادی از سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برخی وزیران را اعلام وصول کرد.

وی سوال ملی عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا از وزیر کشور را اعلام وصول کرد. این سوال در خصوص انتصاب افراد فاقد صلاحیت در استانداریها است.

همچنین سوال احمد امیرآبادی نماینده مردم قم از وزیراقتصاد در خصوص علت عدم پرداخت معوقات بانکی که زمان آن فرارسیده است، اعلام وصول شد.

سوال محمد دهقانی نماینده مردم چناران و طرقبه از وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه اجرای بند "و" ماده 34 قانون پنجم توسعه نیز در مجلس اعلام شد.

این نماینده همچنین از وزیر جهاد و کشاورزی در خصوص نحوه اجرای بند "و" ماده 34 قانون پنجم توسعه سئوال مطرح کرده است .

به گزارش مهر، سوالات از وزیران به هیات رئیسه رفته و در صورت قانع نشدن نماینده سئوال کننده در جلسه کمیسیون با حضور وزیر، در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

در پایان جلسه علنی امروز مجلس همچنین اعلام شد طرح حمایت از شرکت های پیشرو در فناوری اطلاعات به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.