به گزارش خبرنگار مهر، مهندس اسماعیل قادری فر در نشست خبری امروز یکشنبه روز 25 آذر را آغاز هفته پژوهش دانست و افزود: این هفته با شعار "پژوهش تقاضا محور و تولید دانش بنیان، زیربنای اقتصاد مقاومتی برنامه های خود را با تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر آغاز می کند.



دبیر هفته پژوهش با بیان اینکه در این روز از 110 پژوهشگر و فناور برتر در 12 حوزه تقدیر می شود، اظهار داشت: علاوه بر این در روز 25 آذرماه نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی برگزار می شود و در بخش ویژه این نمایشگاه اقدام به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت طرحهای کلان ملی وصب شورای عتف خواهد شد.



وی رونمایی از 14 دستاورد را از برنامه های دیگر این روز دانست و یادآور شد: در حاشیه معرفی فناوران برتر اقدام به رونمایی از 14 دستاورد در حوزه های محیط زیست، فنی و مهندسی، نفت، نرم افزار، دفاع، محیط زیست و فناوری اطلاعات می شود.

قادری فر با اشاره به برخی از این طرحها، گفت: پروژه ای در زمینه صنعت هوایی که از سوی پارک فناوری گیلان با همکاری سارمان هوافضا اجرایی شده است که در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد. علاوه بر این پروژه تحقیقاتی در حوزه نفت از سوی پارک فناوری فارس با همکاری وزارت نفت اجرایی شده است.

وی فناوری اطلاعات و علوم انسانی را از دیگر زمینه های این 14 طرح ذکر کرد.



برگزاری نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات در نمایشگاه هفته پژوهش



قادری فر از برگزاری نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات در نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش خبر داد و خاطر نشان کرد: در روز سه شنبه 28 آذرماه جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در مرکز همایشهای دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود.



وی ادامه داد: برگزاری این جلسه موجب می شود تا اعضای این کمیسیون از نزدیک در جریان روند اجرای طرحهای کلان مصوب شورای عتف قرار گیرند.



برگزاری جشنواره حضرت محمد



وی با اشاره به اهانت های اخیر برخی از جوامع نسبت به حضرت محمد، اضافه کرد: بر این اساس در روز دوشنبه 27 آذرماه جشنواره ای با عنوان جشنواره "حضرت محمد، پیامبر صلح و رحمت" با همکاری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در محل این کتابخانه برگزار خواهد شد.



دسترسی رایگان به مقالات علمی



قادری فر با اشاره به خدمات نمایشگاه هفته پژوهش، یادآور شد: درروزهای برگزاری نمایشگاه از 25 تا 30 آذرماه امکان دسترسی رایگان به مقالات علمی در نمایشگاه برای اساتید، محققان و داتشجویان فراهم شده است.