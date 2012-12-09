به گزارش خبرنگار مهر، یک گزارش مستند آماری نشان می‌دهد دولت در پنج ماهه اول امسال باید 165 هزار و 606 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی اختصاص می‌داده که تنها 24 هزار و 261 میلیارد ریال (14.6 درصد) از این رقم را تخصیص داده است.

در حالی 24 هزار و 261 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی در پنج ماهه اول امسال اختصاص داده که این رقم در مدت مشابه در سال 90 معادل 63 هزار و 404 میلیارد ریال بوده است.

به عبارت دیگر، اعتبار تخصیصی دولت به طرحهای عمرانی در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 61.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس قانون بودجه سال 91 کل کشور، دولت باید در سالجاری در مجموع 397 هزار و 455 میلیارد ریال به طرحهای عمرانی پرداخت کند که به نظر می‌رسد از این رقم، 100 هزار میلیارد ریال تخصیص یابد.