لغو ادغام ارتباطات در صورت مخالفت مجلس/ دلیل نیامدن تقی پور به مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی امروز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور علی نیکزاد به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه، معاونان ارشد وزارت ارتباطات و نمایندگان مجلس و بدون حضور رضا تقی پور برگزار شد، حاضر شدن در چنین مجلسی را بسیار دشوار عنوان کرد و گفت: جدایی از یکی از برادرانی که با او انس و الفت بسیاری داشتیم قدری دشوار است ولی باید توجه داشته باشیم تودیع در جمهوری اسلامی به معنای وداع نیست.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مملو از کارشناسان برجسته و جهانی است و از جمله وزارتخانه‌هایی است که هر یک از مهندسان و کارشناسان آن در حد چندین وزارتخانه هستند، تصریح کرد: با هر مهندس ای سی تی می‌توان یک وزارتخانه دیگر راه انداخت.

رحیمی با اشاره به وجود نیروهای متخصص در وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نیز وزارت ارتباطات تاکید کرد: باید تدبیری اندیشیده شود که این کارشناسان و متخصصان حاضر در این وزارتخانه‌ها بتوانند در توسعه و بالندگی کشور نقش موثری ایفا کنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که ارتباطات و فناوری اطلاعات طوری از هم جدا شود که تولید سرمایه در این حوزه به چالش نیافتد.

وی با اعلام انتقاد از واگذاری شرکت مخابرات ایران و بخش ارتباطات از دولت و سپردن آن به بخش خصوصی ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌های کارساز و پردرآمد را با توصیه آقایان واگذار کردیم که ای کاش نمی‌کردیم.

رحیمی همچنین با اشاره به عدم حضور رضا تقی پور در مراسم تودیعش گفت: روزی که در مسند کاری می‌نشینیم خوشحال هستیم اما روزی که قرار است جای خود را به کس دیگری بدهیم اخم وجودمان را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کسالت آقای تقی پور دلیل نیامدن ایشان عنوان شده است، افزود: بزرگی ایشان اقتضا می‌کرد تا در این مراسم حضور پیدا کنند.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: ما قدردان تقی پور هستیم و اگر نباشیم ناسپاسی کرده‌ایم و اتفاقی که افتاده است تنها به خاطر ادغام بوده و تکلیفی است که مجلس برای دولت داشته است.

وی گفت: دولت تا جایی که توانسته است وزارتخانه‌ها را فشرده و انشاءالله اگر تکلیف کوچک سازی و ادغام را بردارد ما راحت‌تریم و این وزارتخانه را حفظ می‌کنیم.

به گفته رحیمی دولت در هر صورت بخش فناوری اطلاعات را حفظ خواهد کرد و چنانچه قرار باشد این وزارتخانه ماندگار باشد وزیری از جنس تقی پور و از همین نخبگان وزارتخانه به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد.