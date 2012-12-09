وضعیت تولید انار برای شب یلدا/ افزایش قیمت میوه طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر توکلی معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی امروز یکشنبه در نشست خبری، درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از او درباره وضعیت تولید انار برای شب یلدا پرسید، گفت: ایران به دلیل داشتن اقلیم چهارگانه در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی به ویژه میوه دارای رتبه های برتر در منطقه و حتی در کل جهان است.

وی اعلام کرد: در سال جاری بیش از 900 هزارتن انار در کشور تولید شده است و هیچ گونه مشکلی در رابطه با تامین بازار برای شب یلدا وجود ندارد.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه وظیفه ما تولید محصولات است نه ذخیره سازی و تنظیم بازار، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به ذخیره سازی و تنظیم بازار انواع میوه جات و بویژه انار پاسخگو باشد.

افزایش قیمت میوه در بازار طبیعی است

وی در رابطه با افزایش قیمت انواع میوه جات در بازار عنوان کرد: افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار درمقایسه با افزایش قیمت سایر کالاها، معقول و منطقی بوده است.

این مقام مسئول در ادامه در جواب به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید سیب زمینی در کشور اظهارداشت: درسال زراعی 92-91 سطح زیرکشت سیب زمینی حدود 9 هزارو 850 هکتار و میزان تولید آن حدود 274 هزارو 800 تن بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 240 هزارتن سیب زمینی به عراق صادر شده است، گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است در آینده ای نزدیک حدود 200 هزارتن سیب زمینی به سوریه صادر کنیم.

میزان دور ریز محصول سیب زمینی در سال

به گفته توکلی سالانه به طور متوسط حدود 500 الی 600 هزارتن محصول سیب زمینی مازاد برمصرف بازار وجود دارد که از طریق صادرات این میزان سیب زمینی به مصرف خواهد رسید.

وی درباره دورریز محصول سیب زمینی توسط کشاورزان نیز اظهارداشت: نباید بخش کشاورزی را با بخش صنعت اشتباه بگیریم چون همیشه در بخش کشاورزی بدلیل اینکه کشاورز با طبیعت سروکار دارد مسائلی خارج از اراده کشاورزان بوجود می آید که قابل پیش بینی و کنترل نیست.

معاون وزیرجهادکشاورزی با تاکید بر اینکه باید با برنامه ریزی دقیق بتوانیم محصولات مازاد برمصرف بازار را به خارج از کشور صادر کنیم و دور ریز محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز را به حداقل برسانیم، درعین حال گفت: البته دورریز محصولات کشاورزی به دلیل خاصیت فسادپذیری بالایی که دارند در دنیا طبیعی است به طوری‌که هم اکنون برخی کشورها مثل آمریکا برای کنترل میزان تولید محصولات کشاورزی خود بخشی از محصولاتی مانند گندم را به دریا می ریزند.