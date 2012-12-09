به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال فردا دوشنبه با برگزاری 5 دیدار پیگیری می‌شود که در حساسترین بازی این هفته، پتروشیمی بندرامام میزبان مهرام تهران است که "مهمد بچیروویچ" سرمربی تیم مهرام مقابل پسرش یعنی "سانی بچیروویچ" بازیکن تیم پتروشیمی قرار می‌گیرد.

تیم پتروشیمی صدرنشین کنونی لیگ برتر تنها تیم بدون شکست این مسابقات است. ضمن اینکه مهرام مدافع عنوان قهرمانی هم‌اکنون در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار دارد و برای قرار گرفتن در رده‌های بالاتر به فکر پیروزی در این دیدار دشوار خارج از خانه است.

در یکی دیگر از دیدارهای حساس این هفته شاگردان فرزاد کوهیان در تیم همیاری شهرداری زنجان میزبان تیم یکدست دانشگاه آزاد هستند.

برنامه کامل دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال به شرح زیر است:

* همیاری زنجان - دانشگاه آزاد

* فولادماهان - نفت سپاهان

* البدر بندرکنگ - استقلال زرین قشم

* شهرداری گرگان - صنایع پتروشیمی

* پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام 12 امتیاز

2- فولادماهان 11 امتیاز

3- دانشگاه آزاد 11 امتیاز

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9- شهرداری گرگان 7 امتیاز

10- نفت سپاهان 6 امتیاز