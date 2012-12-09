کاهش سن ابتلا به سرطان سینه در زنان ایرانی/ هر سال 8 هزار مورد جدید

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ماندانا ابراهیمی روز یکشنبه در نشست خبری پنجمین کنگره سراسری سرطان سینه که قرار است از 22 تا 24 ماه جاری در سالن همایشهای برج میلاد برگزار می‌شود، گفت: سرطان سینه در ایران نیز مانند دیگر کشورهای دنیا، شایعترین سرطان زنان است به طوریکه طبق آمار وزارت بهداشت سالانه بیش از 8 هزار مورد جدید بیماری را در کشور داریم.

وی با اعلام اینکه سن ابتلا به سرطان سینه در ایران مقداری پایین‌تر از دیگر کشورها گزارش شده است، افزود: البته علت پایین سن ابتلا به سرطان سینه در کشورمان مشخص نیست.

ابراهیمی درباره سن ابتلا به سرطان سینه در زنان ایرانی، گفت: سن ابتلا در ایران 40 تا 49 سال است اما در مورد موارد ابتلای زیر 40 سال نیز باید گفت که در این مورد نیز ایران بالاتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است.

وی با تاکید بر لزوم تشخیص به موقع بیماری سرطان سینه، ادامه داد: اگر بیماری زود و در مراحل اولیه تشخیص داده شود، بیمار از طول عمر طبیعی برخوردار خواهد بود. در این زمینه اطلاع رسانی به زنان و همچنین آموزش مداوم تیم درمان بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه ایران در مورد تشخیص و درمان این بیماری از کشورهای پیشرفته عقب نیست اما لازم است که اطلاع رسانی‌ها از این بیماری مداوم باشد.

ابراهیمی بر لزوم اهمیت "درمان تیمی" در سرطان سینه تاکید کرد و افزود: یکی از موانع مهمی که می‌تواند در مراجعه بیمار برای تشخیص به موقع این بیماری تاخیر ایجاد کند، ترس از تشخیص است. این درحالیست که اگر بیماری به موقع تشخیص داده شود، درمان موفقیت آمیز خواهد بود.

وی درباره برنامه‌ریزیهای انجام شده برای توسعه مراکز جامع سرطان سینه در کشور، گفت: بر اساس یکی از مصوبات سازمان جهانی بهداشت، کشورهایی که امکان غربالگری بیماری را ندارند می بایست به سمت راه‌اندازی مراکز فوق تخصصی حرکت کنند تا اقدامات لازم در این مراکز جامع انجام شود. ما نیز با الگوبرداری از این موضوع ایجاد چنین مرکز جامع و فوق تخصصی برای سرطان سینه را آغاز کردیم. جهاد دانشگاهی برنامه‌هایی برای گسترش این خدمات در سایر استانها دارد تا نیاز بیماران در استانهای خودشان رفع شود.