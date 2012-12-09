  1. سیاست
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۷

نقوی حسینی در صحن علنی؛

دولت کوتاهی در رفع مشکلات حوزه دارو و بهداشت را جبران کند

دولت کوتاهی در رفع مشکلات حوزه دارو و بهداشت را جبران کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مشکلات ایجاد شده در حوزه بهداشت و درمان گفت: وزارت بهداشت و دولت نباید در رفع این مشکلات کوتاهی کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا در پایان  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در خصوص مسائل حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: ما دراین حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم .

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: شرایط عمرانی بیمارستانها دارای مشکلاتی است و همانطور که آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفتند وزارت بهداشت و دولت باید کمک کند تا مشکل دارو و عمرانی بیمارستانها حل شود و دولت نباید در این خصوص کوتاهی کند.

وی با بیان اینکه بهتر است دولت مطابق بودجه که در جداول آمده است عمل کند، گفت: اگر این طور شود با مشکل در حوزه بهداشت و درمان مواجه نخواهیم شد.

کد مطلب 1761554

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