دولت کوتاهی در رفع مشکلات حوزه دارو و بهداشت را جبران کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین و پیشوا در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در خصوص مسائل حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: ما دراین حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم .

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: شرایط عمرانی بیمارستانها دارای مشکلاتی است و همانطور که آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفتند وزارت بهداشت و دولت باید کمک کند تا مشکل دارو و عمرانی بیمارستانها حل شود و دولت نباید در این خصوص کوتاهی کند.

وی با بیان اینکه بهتر است دولت مطابق بودجه که در جداول آمده است عمل کند، گفت: اگر این طور شود با مشکل در حوزه بهداشت و درمان مواجه نخواهیم شد.