کشف 306کیلو گرم انواع مواد مخدر در آذربایجان غربی/ 41 باند متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم اکبری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری هفتگی نیروی انتظامی افزود: طی یک ماه گذشته 306 کیلو و 208 گرم انواع مواد مخدر شامل هروئین، تریاک، حشیش، شیشه، گراس و پیش سازهای مواد مخدر و سه هزار و 223 عدد قرص روانگردان از قاچاقچیان، توزیع کنندگان و نگهدارنده کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه 64 قاچاقچی داخلی و خارجی، 428 نفر توزیع کننده، 134 نگهدارنده دستگیر و 33 دستگاه خودرو توقیف و به مراجع قضایی تحویل داده شدند، اظهار داشت: در راستای مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر 11 طرح ملی و استانی پیشگیری و مبارزه در قالب ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده اجرا شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به کشف 3 تن و 251 کیلو و 574 گرم مواد مخدر در قالب این طرحها، اعلام کرد: یک هزار و 206 قاچاقچی و توزیع کننده دستگیر و 41 باند تهیه و توزیع انواع مخدرها و قرصهای روان گردان متلاشی شد.

تشدید اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در آذربایجان غربی



اکبری از تشدید اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در آذربایجان غربی خبر داد و با بیان اینکه این طرح از مهمترین سیاست پلیس مبارزه با مواد مخدر در چهارماهه باقی مانده امسال است، گفت: متاسفانه نسل جوان بزرگترین قربانیان پدیده شوم مواد مخدر بوده که ارائه آموزش های لازم در خصوص تبعات ناشی از مصرف مواد مخدر بویژه قرص های روانگردان از راهکارهای مهم برای کاهش این اثرات است.

این مسئول با اشاره به اینکه تلفن تماس 128 پلیس مواد مخدر آماده دریافت گزارش های مردمی برای مبارزه با مواد مخدر است، تاکید کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی از کانون های هدف پیشگیری اولیه از اعتیاد بوده که باید برنامه‌های آموزشی مهارت زندگی و اصول پیشگیری اولیه از اعتیاد، برای تمامی دانشجویان اجرایی شود.

آذربایجان غربی در شمال غربی ایران و بعنوان تنها استان هم مرز با ترکیه و دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به داخل و خارج از کشور محسوب می شود.