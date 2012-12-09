استقرار نظام آموزشی کارآمد در زندانها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر یکشنبه در نشست با مسئولین آموزشی زندان مرکزی که در محل اداره کل زندانها برگزار شد اظهارداشت: نظام آموزشی در زندان اثربخش است که بتواند بینش و نگرش زندانیان را برای اصلاح و تغییر در جامعه پرورش دهد.

وی افزود: آموزش در زندان مهمترین ابزار برای عینیت بخشیدن به اهداف تربیتی است و نگاه مسؤلانه همه کارکنان این حوزه را طلب می کند.

فراست طلب به ابعادو ویژگی های مهم آموزش اشاره کرد و گفت: رسالت اصلی آموزش در زندان، توان بخشیدن به استعدادهایی است که نه تنها در جامعه شکوفا نشده بلکه بعلل مختلفی به انحراف و خطا کشیده و خلاقیتهای آنها را پایمال کرده است.

مدیرکل زندانهای قزوین بیان کرد: بهره گیری صحیح از برنامه های اصلاحی به دور از هر گونه اقدامات سلیقه ای می تواند دگرگونی های مثبتی را در سیستم آموزشی زندانها بوجود آورد.

وی، به توجه بیشتر کیفیت آموزشی تاکید کرد و افزود: صرف هزینه کردهای سنگین، نظام آموزشی پویایی را در زندان بوجود نمی آورد آنچه در این بخش ضروری و مهم است حضور مربیان صالح و دانا و پشتیبانی های معنوی و علمی است.

فراست طلب یادآورشد: آموزش اثر بخش، مددجویان را در فرایندهای تربیتی گوناگون، خودگردان و فعال ساخته و آنها را برای دانستن، انجام دادن و درست زندگی کردن ترغیب می کند.

مدیرکل زندانهای قزوین اظهارداشت: درسیستم آموزشی زندان بایستی به نیازها، رغبتها و پیچیدگی های روحی و روانی زندانیان توجه بیشتری داشت درغیر اینصورت خروجی آموزشها، نتایج مطلوب و دلخواهی را به وجود نخواهد آورد.

این مسؤل عنوان کرد: آموزش در زندان جزء حقوق شهروندی زندانیان است و در زندانها با تلاش های عظیم فکری و علمی و با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های متخصصین این حوزه درحال تحول است.

وی افزود: آموزش های دینی و قرآنی، آموزش های فنی و حرفه ای، آموزش های اجتماعی و فرهنگی، آموزش های هنری، آموزش های تحصیلی در مقاطع مختلف و آموزش های ورزشی بخشی از نظام آموزشی زندانهاست و با جدیت تمام اجرا می شود.

فراست طلب گفت: برای رسیدن به توسعه پایدار در حوزه اصلاح وتربیت، باید از اندیشه‌ها و دیدگاه‌های همه کارشناسان، متفکران و نهادهای اجتماعی استفاده کرد.

