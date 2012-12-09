اتهام زنی به مالکی و دستگاه قضایی/"کمال اوغلو" ناجی آینده ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق امروز شاهد رویدادهای مختلفی بود که اتهام زنی مقامات العراقیه به نخست وزیر و دستگاه قضایی عراق و بیانیه جلال طالبانی رئیس جمهور برای آرام کردن اوضاع عراق تیتر یک رسانه های امروز این کشور را تشکیل می دهند.

کمال اوغلو ناجی آینده ترکیه

سومریه نیوز گزارش داد: "محمد الصیهود" نماینده ائتلاف دولت قانون امروز ضمن انتقاد از سیاست های مداخله جویانه "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: کمال اوغلو رهبر مخالفان ترکیه ناجی آینده این کشور است.

وی با بیان این مطلب افزود: تشویق اردوغان به جدایی کردهای عراق، جدایی کردهای ترکیه از خاک این کشور را نیز در پی خواهد داشت.

الصیهود سفر کمال اوغلو به عراق در شرایط فعلی که اردوغان سیاست مداخله جویانه ای را در قبال عراق و سوریه در پیش گرفته است، بسیار مهم توصیف کرد.

پیشنهادی درباره آوارگان سوری

خبرگزاری النخیل گزارش داد: "شیخ مهدی کربلایی" نماینده "آیت الله علی سیستانی" در کربلا از دولت خواست که در بودجه سال آینده مبلغی را برای کمک های انسانی به آوارگان سوری مقیم عراق در نظر گیرد و این کمک صرف اسکان این افراد شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود از مقامات بغداد و اربیل خواست که از بحرانی تر کردن اوضاع عراق دوری کنند و برای حل تنش های موجود یک راه حل قانونی تدوین کنند.

کربلایی به تشدید اختلافات موجود میان بغداد و اربیل و تبدیل آن به درگیری مسلحانه هشدار داد چرا که به عقیده وی عراقی ها دیگر تحمل خونریزی را ندارند.

63 هزار آواره سوری در عراق

کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد اظهار داشت که شمار آوارگان سوری مقیم عراق که اغلب در مناطق شمال کردستان ساکن هستند به 63 هزار و 496 نفر افزایش یافته اند.

ائتلاف کردستان: اعتمادمان به مالکی از بین رفته است

خبرگزاری براثا گزارش داد: "شوان محمد طه" نماینده ائتلاف کردستان عراق اظهار داشت: بسیاری از گروه های سیاسی از جمله ائتلاف کردستان اعتماد خود را به دولت نوری المالکی از دست داده اند.

وی در ادامه گفت: ما با راه حل های جدید مقطعی مخالفیم و به وعده های قدیمی اعتمادی نداریم.

ادعای العراقیه درباره دستگاه قضایی

خبرگزاری النشره به نقل از "حسام العزاوی" یکی از اعضای فهرست العراقیه گزارش داد: دستگاه قضایی عراق حرفه ای و مستقل نیست و باید اصلاح شود.

وی مدعی شد که دستگاه قضایی عراق از دیکتاتوری دفاع می کند و تغییر روند دموکراتیک در آینده سیاسی این کشور را در پیش گرفته است.

اتهام علاوی به مالکی

"ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان سعودی نوری المالکی را به انحصار طلبی در قدرت و تلاش برای تثبیت دیکتاتوری در عراق متهم کرد.

وی مدعی شد که برخی کشورهای منطقه ای و بین المللی پارلمان عراق را برای چشم پوشی از سلب اعتماد از نوری المالکی تحت فشار گذاشتند.

علاوی در ادامه ادعاهای خود گفت: ایران با حمایت از یک طرف خاص در عراق در امور داخلی این کشور دخالت می کند.

وی در حمایت از "طارق الهاشمی" معاون فراری رئیس جمهور عراق که به دست داشتن در حوادث تروریستی این کشور تحت پیگرد قانونی قرار دارد گفت: دستگاه قضایی عراق مستقل و بی طرف نیست چرا که در اینصورت قضیه طارق الهاشمی به سادگی حل و فصل می شد.

بیانیه جلال طالبانی

روزنامه الصباح نوشت: جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در بیانیه ای خطاب به مردم این کشور گفت: زبان تهدید، عراق جدید را بنا نخواهد کرد. وی از تمامی طرف های سیاسی عراق خواست که تا به ثمر رسیدن رایزنی ها برای حل بحران کشور از اتهام زنی به یکدیگر در عرصه های سیاسی و تبلیغاتی پرهیز کنند.