همایش سراسری ستادهای امر به معروف در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش استانی حجت الاسلام کازرونی رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز، حلیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان و معاون ستاد، سرهنگ باهک فرمانده سپاه ناحیه کرج، مدیران نواحی چهار گانه آموزش و پرورش کرج و اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز حضور داشتند.

در ابتدای این همایش آیاتی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر از قرآن مجید قرائت و سپس کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری در راستای احیای این فریضه مهم در جامعه پخش شد که سخنرانان بخشی از این سخنان را سرفصل صحبت های خود قرار دادند.

تکرار همراه با تکریم کلید واژه امر به معروف است

سپس مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز و معاون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان تکرار همراه با تکریم را مهمترین کلید واژه در این فریضه الهی خواند و اظهار داشت: تذکر همراه با ملاطفت، تکریم شخصیت و رعایت موازین شرعی بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

اکبر حلیمی ادامه داد: مصداق امر به معروف و نهی از منکر در جوامع دیگر همان نقد و انتقاد سازنده است که به عنوان فرهنگ در برخی جواع رواج دارد و این اصول دین ما به شمار می رود.

وی با بیان اینکه نوع برخورد و ادبیاتی که در مواجهه با افراد برای امر به معروف و نهی از منکر بکار می رود از اهیمت خاصی برخوردار است، تصریح کرد: تربیت دینی و فرهنگی دانش آموزان به عنوان مهمترین جامعه مورد هدف آموزش و پرورش از اهیمت خاصی برخوردار است و اگر مسئولان، معلمان، مدیران و تمامی همکاران این حوزه اصول امر به معروف و نهی از منکر را به درستی رعایت کنند بطور قطع تاثیر گذاری در دانش آموزان نیز وجود خواهد داشت.

حلیمی افزود: اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر باید سرخط های تربیتی را ایجاد کنند چرا که دانش آموزان معلمان خود را بیش از هر شخص دیگری الگو قرار می دهند.

معاون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با بیان اینکه دستور العمل ها در این حوزه آن طور که باید اثر گذار نخواهد بود، گفت: الگوهای رفتاری در احیای این فریضه تاثیر بیشتری خواهد داشت و در این زمینه نیازمند تقویت نقش تربیتی معلمان نیز هستیم.

وی در انتهای از تمامی اعضا خواست تا در مدارس خود یک تابلو به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده و به صورت هفتگی پیام مرتبط، سخن بزرگان در این خصوص و ... را بر روی آن نصب کنند تا در معرض دید قرار گیرد، همچنین این مهم را به سمت برگزاری مسابقات سوق دهند تا علاوه بر حفظ مطالب توسط دانش آموزان فرهنگ این فریضه نیز در ذهن آنان نقش بندد.

تقویت فرهنگی فضای مجازی بستر مناسبی برای پاسخ به شبهات جوانان است

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در این همایش گفت: متاسفانه فضای مجازی بسیاری از شبهات را برای جوانان بوجود آورده است که امر موجب شده تا این قشر با آسیب های جدی مواجه باشد.

حجت الاسلام محسن کازرونی از مدیران و اعضای شورای ستاد خواست تا با ایجاد وبلاگ در محیط مجازی و ارائه مطالب دینی و فرهنگی و پاسخ به شبهات دانش آموزان با این آسیب ها مقابله کنند.

وی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را علامت دین داری و شجاعت از زبان بزرگان دین خواند و اظهار داشت: سربلندی ایران به دلیل مقابله با استکبار و ظلم ستیزی در دنیای امروز است که این امر خود مصداق بازر امر به معروف و نهی از منکر به شمار می رود.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان البرز تصریح کرد: درمان دردهای جامعه با احیای و اجرای درست این فریضه الهی رفع خواهد شد.

کازرونی با بیان اینکه جوهره اصلی قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود، گفت: سلامت یک جامعه به اجرای امر به معروف و نهی از منکر بستگی دارد و این امر ضامن بقای دین در جامعه است.