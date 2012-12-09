هوای پایتخت در شرایط ناسالم/ مسکن تعطیلات تنها 3 روز اثر داشت

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای تهران بیان کرد: گزارش های رسیده از ایستگاههای بررسی هوای تهران نشان می دهد که امروز شاخص تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته بالاتر بوده و تنها بر غلظت آلاینده مونوکسید کربن افزوده نشده است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: همچنین گزارش ها حاکی از بالاتر بودن میزان آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون از حد مجاز است که در نتیجه شرایط آب و هوایی ناسالم را برای گروه های حساس رقم می زند.

وی تصریح کرد: توصیه می شود با توجه به این شرایط گروه های حساس از جمله کودکان و نوزادان، سالمندان، زنان باردار و بیمار های قلبی و ریوی از منزل خارج نشوند.

رشیدی افزود: نقشه های کنترل آلودگی هوای تهران گویای این مطلب است که شاخص آلودگی هوای تهران در ایستگاه های پیروزی، تهرانسر، شادآباد، شهرری، امام خمینی، پارک رازی، پارک سلامت، دانشگاه علم و صنعت، شهرداری منطقه ۱۵ و شهرک چشمه بیش تر از عدد 100 است.

وی یادآور شد: بنا به پیش بینی سازمان هواشناسی، این شرایط همچنان پایدار است.