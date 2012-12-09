به گزارش خبرگزاری مهر، نیکیتا اوسیانیکوف عضو گروه کارشناسان خرس قطبی از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)می گوید اگر سیاست های کنونی تغییر نکند، خرس های قطبی را از دست خواهیم داد. در حال حاضر تعداد آنها 20 تا 25 هزار عدد در سراسر جهان است.

او به همراه ماشا ورونتسووا مدیر صندوق بین المللی رفاه حیوانات در روسیه نتایج تحقیقات خود را در بیست و یکمین کنفرانس مدیریت و تحقیقات خرس که توسط وزارت جنگل و محیط زیست و بسیاری از سازمانهای غیردولتی حفاظت از حیات وحش در هند برگزار شد، ارائه داد.

خرس های قطبی بزرگ ترین عضو خانواده خرس ها و بزرگ ترین گوشتخوار بر روی خشکی هستند و که در دایره قطب شمال و اقیانوس منجمد شمالی و دریاها و خشکی های اطراف زندگی می کند.

امروز این مناطق متعلق به پنج کشور دانمارک، نروژ، کانادا، آمریکا و روسیه است.

به گفته این پژوهشگران خرس های قطبی در خطر از دست دادن زیستگاه های طبیعی خود به دلیل گرمای جهانی و ادامه هجوم انسان به سوی قطب، آلودگی، شکار ورزشی، امرار معاش و همچنین تجارت اجزای بدن این حیوان است.

این دانشمندان احساس می کنند شکار و تجارت اجزای بدن خرس های قطبی جدی ترین تهدید برای این حیوان است.

شکار این حیوان از زمان های بسیار قدیم در بین بومیان قطب شمال از جمله اسکیموها در آلاسکا و کانادا و روسیه مرسوم بود اما آنها هرگز بیش از نیاز خود شکار نمی کردند.

مشکل زمانی شروع شد که جمعیت اروپا به سوی قطب گسترش یافت. اروپایی ها شیوه های شکار را نورین را به کار گرفتند و پس از آن بود که روند شکار این حیوان قطبی افزایش یافت و جمعیت آن کاهش.

در اواخر قرن بیستم بود که این پنج کشور بالاخره در مورد این تهدید و خطر بیدار شدند.

اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1956 شکار خرس های قطبی را ممنوع کرد و کانادا نیز در سال 1968 قوانین شکار سهمیه ای را اعمال کرد. نروژ نیز در سال 1973 این شکار را ممنوع کرد.

در این بین آلودگی آب و هوا ، حفاری های نفتی و احتمال بیمار شدن نیز از دیگر خطراتی است که این خرس های سفید قطبی را تهدید می کند.

این خرس ها از زمان پیدایش بر روی زمین تا کنون توانسته اند از شش گرمای جهانی جان سالم به در ببرند. از این رو فقط گرمای جهانی تهدید کننده آنها نیست بلکه عوامل دیگری در انقراض آنها مهم است.

این دانشمندان می گویند ما به همکاری وسیع بین المللی برای نجات خرس های قطبی نیاز داریم که اگر چنین نکنیم باید در مورد انقراض آنها در آینده خود را سرزنش کنیم.