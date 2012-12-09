به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوالی پیرامون مشکلات اخیر باشگاه ذوبآهن و دلایل این مشکلات اظهار داشت: همه میدانند که جایگاه کنونی تیم فوتبال ذوبآهن اصلا در شان این تیم نیست و برای ما نیز سخت است که ببینیم ذوبآهن به این مشکلات دچار شده اما تلاش بسیاری برای حل آن انجام دادیم.
وی ادامه داد: طی سالهای اخیر تلاش بسیاری برای حل مشکلات ذوبآهن انجام دادیم و حتی فصل گذشته اجازه انحلال تیم بسکتبال فولاد ماهان را ندادیم اما به هر حال مشکلات ذوبآهن از قانونی سرچشمه میگیرد که دولت را از هزینه در باشگاههای حرفهای منع میکند.
مشکل ذوبآهن، مدیریتی است
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات مدیریتی این باشگاه اصفهانی تصریح کرد: زمانیکه احساس کردیم ذوبآهن دچار مشکلات مدیریتی شده تغییرات باشگاه را دنبال کردیم و به تغییرات هیئت مدیره باشگاه ذوبآهن ناشی از این مسئله بود، البته هنوز شاهد نتیجهگیری این تیم نبودهایم.
وی با ابراز امیدواری در مورد حل مشکلات این باشگاه ادامه داد: پیگیر مشکلات ذوبآهن هستیم و با توجه به صحبتهایی که طی روزهای گذشته با اعضای هیئت مدیره این باشگاه داشتم، به دنبال این هستیم که مشکلات داخلی باشگاه ذوبآهن را حل کنیم.
این جایگاه در شان ذوبآهن نیست
اسماعیلی به لزوم ارتقای جایگاه تیم فوتبال ذوبآهن در جدول ردهبندی اشاره کرد و گفت: ما تلاش میکنیم که در ابتدا از نزول بیش از حد این باشگاه اصفهانی خودداری کرده و سپس جایگاه تیمهای مختلف این باشگاه مخصوصا فوتبال ذوبآهن را بهبود بخشیم چون جایگاه شانزدهم جدول اصلا در شان این باشگاه نیست و مشکلات باشگاه ذوبآهن باید هرچه سریعتر برطرف شود.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی ذوبآهن مدیریتی است، اظهار داشت: به نظر من مشکلات ذوبآهن مشکلات مدیریتی است که باید هرچه سریعتر حل شود.
احمدینژاد دغدغههای مردم اصفهان را به خوبی میداند
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به سفر هفته گذشته رئیس جمهور به اصفهان و بازدید وی از ورزشگاه نقشجهان خاطرنشان کرد: حضور رئیس جمهور در ورزشگاه نقشجهان نشانه توجه مسئولان کشور به ساخت این ورزشگاه و اهمیت آن دارد و امیدوارم این پروژه هرچه سریعتر تکمیل شود.
وی ادامه داد: تلاشهای خوبی برای ساخت ورزشگاه نقشجهان صورت گرفته و امیدوارم این ورزشگاه تا پایان دولت دهم به بهرهبرداری برسد.
اسماعیلی اضافه کرد: رئیس جمهور با حضور در ورزشگاه نقشجهان نشان داد که دغدغههای مردم اصفهان را به خوبی میداند و برای به ثمر رساندن نقشجهان تلاش میکند.
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