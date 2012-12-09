به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قهرمانی‌مطلق در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان گفت: 119 طرح برای پاکسازی این مناطق انجام شده است.

وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های مرتبط در قبال مبارزه با مواد مخدر باید مسئولانه رفتار کنند و مسئولیت را به عهده دیگران نیندازند.

جدی‌ ترین مطالبه مردم در بحث مواد مخدر مبارزه با آن است

فرماندار همدان جدی‌ ترین مطالبه مردم در بحث مواد مخدر را مبارزه با آن دانست و تأکید کرد: با ‌وجود برخورد قاطع نیروی انتظامی در این زمینه هنوز خرید و فروش این مواد در سطح شهر و میادین و خیابان‌ها مشاهده می شود.

وی افزود: متاسفانه ایران در همسایگی یکی از تولید کنندگان اصلی مواد مخدر در دنیا قرار دارد که این امر تلاش روز افزون همه اقشار جامعه را در مقابله و مبارزه می طلبد.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 714 کیلوگرم انواع مواد مخدر در همدان کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه نقش آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی مبارزه با مواد مخدر بسیار پررنگ است، افزود: استفاده از روشهای نوین آموزشی مانند پیامک، کلیپ، بلوتوث و تیزر در زمینه مواد مخدر می تواند اثرگذاری زیادی داشته باشد.

ایران در تیررس توطئه‌های فرهنگی دشمنان قرار دارد

قهرمانی‌مطلق اضافه کرد: کشور ایران در تیررس توطئه‌های فرهنگی دشمنان قرار دارد و مقابله سنتی با این هجمه‌ها اثرگذار نیست و باید در مقابل توطئه‌های متنوع و متعدد غرب کارهای فرهنگی متنوع و پیشگیرانه خوبی داشت.

وی با اشاره به ایجاد کلینیک‌های مثلثی در زندان‌ها به منظور مبارزه با ایدز گفت: عملکرد این کلینیک‌ها باعث کاهش چشمگیر زندانیان مبتلا به ایدز شده است.

قهرمانی مطلق ضمن تأکید بر ایجاد نمایشگاه دائمی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اولویت ایجاد نمایشگاه دائمی است، اما در صورت عدم بضاعت مالی برگزاری نمایشگاه‌های مقطعی نیز می‌تواند تأثیر خوبی بر دانش‌آموزان داشته باشد و آنان را از خطرات و عواقب ابتلا به اعتیاد آگاه کند.

فرمانده انتظامی همدان نیز گفت: کشف مواد مخدر در این استان در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 56 درصد افزایش یافت.

هشت تن و 825 کیلوگرم مواد مخدر در همدان کشف شد

مهدی معصوم بیگی افزود: کشف مواد مخدر از پنج تن و 670 کیلوگرم به هشت تن و 825 کیلوگرم رسیده است.

وی اضافه کرد: بخشی از مواد مخدر کشف شده نتیجه شناسایی و متلاشی کردن باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر خارج از محدوده استان بوده است.

وی برخورد با قاچاقچیان و معتادان ولگرد را از مطالبات مردم دانست و گفت: 55 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این مدت زمان متلاشی شدند که نسبت به مدت مشابه 25 درصد افزایش داشته است.

مناطق آلوده به مواد مخدر همدان پاکسازی شد

فرمانده انتظامی همدان افزود: چهار هزار و 662 فروشنده، حمل کننده، نگهدارنده ، خرده فروش دستگیر و در346 مرحله مناطق آلوده به مواد مخدر همدان پاکسازی شدند.

وی از رصد محورهای فرعی ترانزیت مواد مخدر خبر داد و گفت: ماموران انتظامی به صورت شبانه روزی خروجی و ورودی شهرها و محورهای مواصلاتی فرعی و اصلی را کنترل کرده به گونه ای که طرح های صورت گرفته بیانگر افزایش 52 درصدی کنترل محورها است.

معصوم بیگی افزایش چهار برابری قیمت مواد مخدر را فرصت مناسبی برای برنامه ریزی به منظور درمان معتادان دانست و از آمادگی و استقبال معتادان برای ترک این مواد افیونی خبر داد.