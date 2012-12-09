به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الریاض عربستان امروز در گزارشی اعلام کرد: "سبزپوشان امروز در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های غرب آسیا با هدایت "خالد القرونی" به مصاف ایران می‌روند. در این مسابقه که احتمالا حالت ترس و انضباط در بازی دو تیم دیده می‌شود، عربستان به دنبال رسیدن به پیروزی است."

خالد القرونی که هدایت عربستان را در این مسابقات برعهده دارد، در مورد این بازی گفت: "ما خواستار 3 امتیاز این بازی هستیم و می‌خواهیم صعود زودهنگامی به مرحله نیمه‌نهایی داشته باشیم."

در ادامه این گزارش از برگزاری دیدارهای متعدد عربستان برای حضور در مسابقات غرب آسیا خبر داده شده و نویسنده مطلب آورده است: "عربستان امروز با تاکتیک ویژه‌ای مقابل ایران به میدان می‌آید، تیمی که از بازیکنان قدرتمند از نظر بدنی و قابلیت خوب شوتزنی سود می‌برد."

از سوی دیگر در این روزنامه نفراتی که به احتمال زیاد امروز توسط خالد القرونی به میدان فرستاده می‌شوند، بدین شرح اعلام شد: فواز الخیبری، اسامه حوساوی، محمد الفتیل، ماجد عسیری، علی الزبیدی، عبدالله عطیف، ترکی خضیر، حسین المقهوی، احمد العوفی، احمد الفریدی و بدر الخمیس

در ادامه مطلب روزنامه الریاض عربستان آمده است:" ایران با کارلوس کی‌روش پرتغالی برای رسیدن به پنجمین قهرمانی به در این رقابت‌ها شرکت می‌کند. ملی پوشان ایران در سال‌های 2000، 2004، 2007 و 2008 عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را بدست آورده اند."

این روزنامه در ادامه مطلب خود گاف بزرگی داده است زیرا از سیدمهدی رحمتی، محمد نصرتی، سیدجلال حسینی و محمدرضا خلعتبری به عنوان بازیکنان خبره و با تجربه تیم ملی ایران در این مسابقات نام برده است.

از سوی دیگر شبکه العربیه در گزارشی که در سایت این شبکه منتشر شده، با اشاره به آغاز بازی‌های غرب آسیا، از دیدار ایران و عربستان به عنوان فینال زودرس این مسابقات یاد کرد و نوشت:" ایران و عربستان در گروه دوم این مسابقات عصر امروز به مصاف هم می‌روند. در این گروه همچنین بحرین و یمن هم حضور دارند."

نسخه عربی سایت گل هم در گزارشی با اشاره به بازی‌های شب گذشته این مسابقات نوشت:" تیم آبی‌پوش کویت توانست در مسیر خود برای تکرار قهرمانی در مسابقات غرب آسیا، فلسطین را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد."

خبرگزاری النشره لبنان هم در گزارشی که در خصوص مسابقات غرب آسیا منتشر کرده، به پیروزی تیم‌های کویت و لبنان در روز نخست این مسابقات اشاره کرده است.

همچنین روزنامه‌های الرای و الوطن کویت هم به برد تیم فوتبال این کشور برابر فلسطین اشاره کرده و آن را آغاز راه موفقیت کویت برای کسب عنوان قهرمانی مجدد در این رقابت ها دانستند.

هفتمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا شنبه شب با برگزاری دو مسابقه از گروه A آغاز شد که نتایج این بازی‌ها به شرح زیر است:

* کویت 2 - فلسطین یک

گل‌ها: یوسف ناصر(3) و بدرالمطوع (5- پنالتی) برای کویت - اشرف نعمان (45) برای فلسطین

* لبنان یک - عمان صفر

گل‌: داکیک (11) برای لبنان

اخراج: حیدر دقیقه 82 از لبنان

برنامه ادامه این رقابت ها به شرح زیر است:

* ایران- عربستان، ساعت 17:55 به وقت تهران، ورزشگاه کاظما

* بحرین- یمن، ساعت 20 به وقت تهران، ورزشگاه الناصر