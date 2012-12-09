زمان دقیق ورود ضریح امام حسین(ع) به آبادان هنوز مشخص نیست

بهرام ایلخاص زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر ضریح هم اینک از شهر اهواز خارج شود تا بعد از ظهر مردم آبادان میزبان ضریح خواهند بود.

وی با اشاره به توقف کاروان سفینة النجاة در سه راهی دارخوین اظهار کرد: تجمع مردمی در این بخش از مسیر نیز موجب کندی حرکت کاروان و تاخیر در رسیدن به شهر آبادان می شود.



ایلخاص زاده با بیان اینکه مردم آبادان برای ورود کاروان حسینی لحظه شماری می کنند، تصریح کرد: در زمان حاضر کاروان حامل ضریح جدید اباعبدالله الحسین(ع) در اهواز به سر می برد و تاکنون هیچ خبری مبنی بر خروج آن واصل نشده است.



فرماندار ویژه آبادان با تاکید بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای استقبال از ضریح جدید امام حسین(ع) یادآور شد: در این راستا 15 مدرسه و 12 حسینیه برای اسکان زوار و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که از شهرهای همجوار به آبادان آمده اند، آماده سازی شده است.



ایلخاص زاده از استقرار اکیپهای امدادی، آتش نشانی، هلال احمر، پلیس راهور، نیروهای انتظامی، امنیتی، بسیج و سپاه در مسیر تردد و استقرار ضریح برای تامین امنیت زوار و برپایی ایستگاه های صلواتی و راه اندازی چندین تکیه در مسیر حرکت کاروان از دیگر خدمات عمومی پیش بینی شده برای زایران برشمرد.