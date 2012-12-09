به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۲۵۷ هجری شمسی، یونس استاد سرایی مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی از مبارزان انقلاب مشروطه، رهبر جنبش جنگل و از نخستین رهبران تنها جمهوری شوروی سوسیالیستی در ایران در خانه ای از شهر سبز رشت به دنیا آمد.

نخستین چیزی که توجه هر گردشگر را در بدو ورود به زادگاه کوچک جنگلی به خود جلب می کند این جمله معروف میرزاست که روی دیوار نوشته شده" من استقلال ایران را خواهانم و بقای اعتبارات کشور را طالبم."

در لوح دیگری که که در حیاط خانه میرزا نصب شده آمده است که مساحت اولیه این خانه که متعلق به میرزا بزرگ پدر میرزا کوچک‌خان بوده، یک هزار و ۱۲۰ متر مربع بود، شامل حیاطی وسیع که تا پشت تکیه مستوفی امتداد داشته است. پس از کشته شدن میرزا، خانواده او به دلیل احساس عدم امنیت در حکومت پهلوی اول خانه را ترک کرده و آن را بعد‌ها به فروش رساندند.

طبق اسناد و مدارک به دست آمده اولین بار حدود ۸۰ سال پیش بود که این خانه توسط رحیم‌خان برادر میرزا کوچک به شخصی به نام ابراهیم کلیمی اصفهانی و سپس در سال ۱۳۲۷ هجری شمسی به مرحوم سیف‌الله ملک‌زاده فروخته شد. فرزندان ملک‌زاده بعدها به تفکیک محوطه و فروش قسمت بیشتر این خانه اقدام کردند و بخش باقیمانده از خانه میرزا هم تا سال ۱۳۶۰ به مستاجران واگذار شد.

در اوایل دهه ۸۰ بود که وارث مرحوم ملک‌زاده به دلیل متروکه بودن بنا اقدام به فروش خانه برای تخریب و احداث آپارتمان کرد اما در روز تخریب، شهردار وقت رشت از طریق فردی نا‌شناس در جریان امر قرار گرقت و بی‌درنگ جلوی تخریب کامل بنا را گرفته و با واگذاری زمین معوض به مالک آن، بنای مخروبه میرزا را به تملک شهرداری درآورد.

شهرداری رشت بعد از در اختیار گرفتن این خانه طرح بازسازی آن را در دستور کار قرار می‌دهد و بازسازی بنای فعلی خانه میرزا کوچک در سال۱۳۸۱ به سبک معماری بومی آغاز می‌شود.

این بنا به مساحت ۳۰۰ متر مربع شامل دو طبقه است که هر طبقه چهار اتاق، ایوان و دو پلکان در دو طرف خانه برای ورود به ایوان و اتاق‌های طبقه بالا دارد و در حال حاضر شهرداری رشت مالک اصلی آن است. طبقه پایین نمایشگاهی دائمی از کتب مربوط به تاریخ گیلان و نهضت جنگل را در خود جای داده و طبقه بالا اتاق‌های محل زندگی خانواده استادسرایی مانند آنچه در قدیم وجود داشته بازسازی شده است. در گوشه و کنار خانه هم روی دیوارها عکس‌ها و اسنادی از دوران مبارزات نهضت جنگل نصب شده است.

همچنین یکی از اتفاقات خوب درباره خانه میرزا این بود که یکی از شرکت های بیمه ای، خانه میرزا کوچک خان جنگلی واقع در رشت ، محله استادسرا ، خیابان استادسرا را از سال 1383 در برابر خطرهای ناشی از آتش سوزی ، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله تا سقف 800 میلیون ریال تحت پوشش قرار داده است.

نه تنها خانه میرزا به تنهایی یکی از جاذبه های گردشگری مهم استان گیلان به شمار می آید بلکه در این خانه هر از چند گاهی نمایشگاهی نیز برپا می شود به عنوان مثال بمناسبت سالروز شهادت سردار جنگل و با هدف معرفی و شناساندن بخشی از تاریخ این نهضت، یک مجموعه دار گیلانی، نمایشگاهی از اسناد ،تمبرها، تلگرافهای سانسور نشده و سانسور شده ، برگه های مالی و ... مربوط به دوران نهضت جنگل را در این خانه به نمایش گذاشته است.

چند روز پیش نیز به مناسبت سالروز شهادت میرزا، کنگره ملی میرزا کوچک خان جنگلی برگزار شد و پس از پایان کنگره، مسئولان شرکت کننده در این کنگره اعم از وزیر ارشاد و معاونان سازمان میراث فرهنگی از خانه میرزا در رشت بازدید کردند. در این بازدید، مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: تمامی مستندات مربوط به میرزا جمع آوری و مستندسازی می شود.

وی گفت: در نظر داریم تا محوطه قبرستان میرزا را نیز ساماندهی کنیم همچنین از لوح ثبت ملی شده مشهد میرزا رونمایی می شود.

به تازگی نیز مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان پیشنهاد داده است با در اختیار قرار دادن خانه میرزا کوچک جنگلی به این بنیاد، این خانه برای راه‌اندازی خانه شهدا توسط شورا و شهرداری رشت آماده شود.