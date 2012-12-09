به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی در سفر به شهر مقدس قم صبح یکشنبه به اتفاق روح‌الله رمضانی سرپرست معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم به منظور بررسی وضعیت فعالیت‌های فرهنگی باشگاه‌های استان قم به باشگاه شهید زین الدین به عنوان یکی از باشگاه‌های نمونه ورزشی قم رفت.



در این بازدید ابتدا چند تن از قهرمانان کاراته باشگاه شهید زین الدین قم به اجرای نمایش کاتا و کومیته تیمی و انفرادی پرداختند، سپس استاد حسن سلطانی موسس و سرمربی باشگاه شهید زین الدین ضمن خیرمقدم و تقدیر از حضور مدیر کل امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان گزارش مختصری از تاریخچه و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی این باشگاه ارائه کرد.



محمد‌مهدی سلطانی مدیر و مربی باشگاه شهید زین الدین نیز در این گزارش به سابقه فعالیت باشگاه و آمار و ارقام آموزش پذیران و کسب افتخارات و عناوین قهرمانی آقایان و بانوان این باشگاه ورزشی پرتلاش و سازنده در کاراته استان قم پرداخت.



سلطانی در حاشیه سخنان خود به فعالیت و توجهی که این باشگاه و مربیانش به مسائل دینی، فرهنگی و اجتماعی دارند اشاره کرد و افزود: حضور پرشور باشگاه در مراسمات دینی، مذهبی، قرآنی و اجتماعی از جمله حضور در راهپیمایی‌ها، همکاری و عضویت فعال در بسیج و برنامه های مسجد حضرت امام صادق (ع) از جمله مهمترین اقدامات فرهنگی این باشگاه به شمار می‌رود.



وی عنوان کرد: بیشتر اعضای باشگاه در سنین مختلف نوجوانان تا بزرگسال و پیشکسوت، توجه جدی به تحصیل علم و دانش دارند، ضمن اینکه اغلب هنرجویان از رتبه‌های ممتاز درسی برخوردار و بزرگسالان باشگاه نیز دارای سطوح مختلف تحصیلات دانشگاهی و از مدیران موفق استان هستند.



مدیر کل امور فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان نیز در ادامه با ایراد سخنانی از مسئولین و مربیان این باشگاه تقدیر و تشکر کرد و ابراز داشت: از بدو ورود به این باشگاه متوجه فضای فرهنگی و معنوی این باشگاه که مزین به نام شهید زین الدین است شدم و اقدامات باشگاه در توسعه فرهنگ در ورزش قابل تقدیر است.



فرهادی اضافه کرد: این باشگاه فرهنگی ورزشی نگاه ویژه ای به بحث ورزش با این اندیشه که در مجموعه ورزشی به مسائل فرهنگی، معنوی و اخلاقی پرداخته شود دارد و این مهم در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.



وی در ادامه ابراز داشت: ورزش بستر مناسبی برای مبارزه با ناهنجاری‌ها است نه فضایی برای مواجهه با هنجار‌ها، بنابراین همانطور که مشخص است اعضاء این باشگاه اعم از برادران سلطانی، مربیان، پیشکسوتان و ورزشکاران این مجموعه پیرو بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ورزش را برای ورزش نمی خواهند و به مسائل معنوی و مکتبی آن نیز توجه دارند.



مدیرکل امور فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان افزود: تمام فعالان عرصه ورزش بایستی با نگاه ارزشی، انقلابی، معنوی و اعتقادی پیام رسان جدی اعتلای انسانیت باشند که این همان پیام دین و فطرت محسوب می‌شود.



وی یاد آور شد: مربیان ورزش عاملی اساسی و عناصری موثر در تربیت جوانان به شمار می‌روند و با تربیت فرزندان، آینده معنوی ورزش و تربیت مربیان شایسته آینده را رقم می‌زنند و امروز سیاست وزارت ورزش و جوانان نگاه ویژه به مربیان است.



مدیرکل امور فرهنگی تربیتی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: امروز چشم انداز نظام، مقام معظم رهبری و کشور مطالبات جدی از جامعه ورزش، معنوی کردن فضای ورزش است و به همین خاطر لزوما باید به توسعه فرهنگ در کنار ورزش بپردازیم.



وی این روز را از بهترین خاطرات ورزشی خود عنوان کرد و با بیان اینکه فضای امن و معنوی این باشگاه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف ارزشمند و عالی نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: شهدای ما نیز در این راه جان عزیز و همه هستی خود را از دست دادند به همین خاطر برای مسئولان، مربیان، پیشکسوتان و ورزشکاران این مجموعه آرزوی توفیق روز افزون را از خداوند مسئلت دارم و امیدوارم همواره از این باشگاه به عنوان مجموعه‌ای موفق در عرصه فرهنگی یاد شود.

