480 فقره شکایت از دستگاه های اجرایی همدان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عابدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از این تعداد 312 مورد آن وارد بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت به 262 فقره شکایت رسیدگی شده است، افزود: 62 فقره آن منجر به گزارش شده که به وزارت خانه یا مراجع قضایی ارسال می شود.

پرونده های تشکیل شده 42 متهم دارد

عابدی در ادامه گفت: 20 گزارش برای هیئت های رسیدگی به شکایات به تخلفات اداری منعکس شده که 42 نفر متهم دارد و هم مدیر و هم کارمند و هم کارشناس را شامل می شود.

وی گفت: 9 نفر از این افراد به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: عمده ترین تخلفات و اتهامات در مورد دریافت وجوه غیر قانونی، ایجاد خسارت و کسب مال از طریق نامشروع یا قصد آن بوده است.

عابدی گفت: شورای دستگاه های نظارتی در استان همدان از دادستان مرکز استان، اداره کل بازرسی استان، دیوان محاسبات و معاون برنامه ریزی استاندار تشکیل شده است.

عمده ترین فعالیت شورای دستگاهها جلوگیری از موازی کاری دستگاه های عضو است

وی افزود: عمده ترین فعالیت شورای دستگاهها، نظارت و هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری دستگاه های عضو است.

وی به شاخص ارتقا سلامت اداری دستگاهها اشاره کرد و بیان داشت: در شهریور هر سال شورای نظارت رتبه سلامت هر اداره را اعلام میکند تا مردم از سلامت دستگاه اجرایی آگاهی یابند.

وی عنوان کرد: برخی از بازرسان افتخاری که مدت دو سال از خدمت آنها گذشته بعد از اثبات و تایید سلامت و دقت آنها کارت عضویت دریافت کرده و در سطح مشخص و اختیارات قانونی به بازرسی از دستگاه ها مشغول می شوند.

45 بازرسی مستمر از ادارات و سازمان ها انجام خواهد شد

وی افزود: در چند ماه باقیمانده از سال جاری 45 بازرسی مستمر از ادارات و سازمان ها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه منطقه چهار شش استان همدان، کرمانشاه، ایلام و کردستان و لرستان و قزوین را شامل می شود، گفت: در هشت ماه نخست سال 400 پرونده در این منطقه رسیدگی و400 بازرسی از دستگاه های شش استان انجام شده است.

وی گفت: برای هر دستگاه پرونده و گزارش کیفری و انظباطی تهیه شده است.

وی اظهار داشت: در منطقه چهار کشور بیشترین تخلفات در استان کرمانشاه و کمترین در استان قزوین صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه استان همدان یکی از سالمترین استانها از لحاظ تخلفات اداری است، افزود: در استان همدان از 10دستگاه اجرایی مانند شهرداری با 53 مورد شکایت، علوم پزشکی با 20مورد شکایت و برخی اداره ها مانند تامین اجتماعی و راه و شهر سازی و بانک و صنعت و معدن بیشترین شکایت شده است.