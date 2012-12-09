حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 19 آذر روز جهانی حقوق بشر اظهار داشت: از آنجا که جهان بازیچه دست دسیسه بازان و ابر قدرتها شده، مقوله حقوق بشر نیز دست خوش همین دسیسه و بشریت قربانی حقوق نا مشروع آنان شده است.

وی افزود: حقوق بشر حقوقی بنیادین است که اساسا برای نوع بشر ضرورتی حیاتی دارد.

این استاد حوزه بیان داشت: از منظر دین و شریعت مقدس اسلام، بشر اصلی ترین حقوق را در امور مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و زوایای زندگی فردی و جمعی دارد.

حسینی عنوان کرد: امروز در عرصه بین المللی حساسیت زیادی نسبت به حقوق بشر مطرح می شود و اسناد جهان شمول متعددی را مدون کرده اند.

وی ادامه داد: کمیساریای عالی حقوق بشر در هیچ کشوری از ابتدایی ترین حقوق انسان حمایت نمی کند مگر آنجا که حقوق نامشروع سران استکبار تامین شود آنگاه مدافعان حقوق بشر، حقوق ملت ها را محکوم می کنند و متجاوزان به حقوق مردم، مورد تشویق فرار می گیرند.

حسینی با ذکر مثال هایی افزود: افغانستان را همین داعیه داران حقوق بشر به خاک و خون کشیده اند، عراق را همین ها تا به امروز در زیر چکمه های خود به حمام خون تبدیل کرده اند و هر روز کشتار و انفجار دارند، ملت سوریه را همین سردمداران حقوق بشر این چنین گرفتار کرده اند.

وی تاکید کرد: آزادی خواهان در بحرین، یمن و حجاز توسط ایادی همین داعیه داران حقوق بشر به خاک و خون کشیده می شوند و دولت جعلی اسرائیل را همین سردمداران حقوق بشر آمریکایی حمایت می کنند تا حقوق مردم فلسطین را اینگونه نابود کنند.

حسینی اظهار امیدواری کرد: امید است که حقوق حقّه بشر در سراسر جهان با ظهور حضرت حجت (عج) تامین و فراهم شود.

به گزارش مهر، اعلامیه حقوق بشر در دهم دسامبر سال 1948 میلادی مصادف با 19 آذرماه در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و این روز به نام روز جهانی حقوق بشر نامیده شد.