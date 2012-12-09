نخستین ژورنال ملی "چادر" به زودی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح های موجود در این ژورنال منتخب طرح های ارائه شده به بخش عفاف و حجاب بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اند که در ماه رمضان در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شده بود.

انتشار این ژورنال در راستای سیاست توسعه مد و لباس اسلامی و الگوسازی برای تولیدکنندگان و طراحان حوزه مد و لباس کشور است که ازسوی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال پیگیری است.

این در حالی است که پیش از این نیز ژورنال ملی مد مانتو در نمایشگاه مد ماتنو آبان ماه سال جاری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور هنری وی در تالار و حدت و با نگاه به محصولات تولیدی بهار 92 رونمایی شده بود.

همچنین قرار است تا این ژورنال در مراسمی با حضور سید محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی ازفعالان و تولیدکنندگان مد و لباس ایرانی در مراسمی رونمایی شود.