تنها یک مدرسه در بخش کهک قم دارای بخاری نفتی است

محمدرضا باقریزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در بخش کهک 42 واحد آموزشی در سه مقطع، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به فعالیت هستند، گفت: از این تعداد 6 مدرسه در شهر کهک و مابقی در 18 روستای این بخش فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: بیش از چهار هزار دانش آموز در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در این بخش مشغول به تحصیل هستند.
رئیس آموزش و پرورش کهک در ادامه با تاکید بر اینکه تمامی واحدهای آموزشی گازکشی شده است، عنوان کرد: تنها روستای وشنوه گازکشی نیست که در مدرسه این روستا بخاری نفتی که دارای استانداردهای لازم است استفاده می شود.
وی ابراز کرد: این مدرسه در مقطع ابتدایی است و 45 دانش آموز در در آن مشغول به تحصیل هستند.
بازرسی داوطلبانه سیستم گرمایش مدارس توسط نظام مهندسی قم
رئیس سازمان نظام مهندسی قم نیز در این زمینه اظهار داشت: به دنبال حادثه آتش سوزی در دبستان دخترانه روستای شینآباد شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی که موجب مصدوم شدن دانش آموزان این مدرسه شده و به منظور جلوگیری از حادثه ی مشابه ، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان قم به صورت داوطلبانه از سیستم های گرمایشی مدارس استان با اولویت روستاها بازرسی خواهند کرد.
امین مقومی افزود: با هماهنگی صورت گرفته بین سازمان نظام مهندسی ساختمان قم و اداره کل آموزش و پرورش استان ، مقرر شد تا مهندسان مکانیک این سازمان کلیه مدارس استان قم را در خصوص رعایت مسائل ایمنی سیستم های گرمایشی بازرسی و اشکالات موجود را برای رفع آنها گزارش کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 400 مهندس در رشته مکانیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم هستند، افزود: در این بازدیدها مهندسان مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، بررسیهایی در زمینه رعایت مسائل ایمنی گاز در مدارس و به ویژه در روستاهای استان به عمل میآورند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش بخش کهک گفت: تنها یک مدرسه در بخش کهک دارای بخاری نفتی است که این بخاری نیز از استانداردهای لازم برخوردار است.
محمدرضا باقریزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در بخش کهک 42 واحد آموزشی در سه مقطع، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول به فعالیت هستند، گفت: از این تعداد 6 مدرسه در شهر کهک و مابقی در 18 روستای این بخش فعالیت می کنند.
نظر شما