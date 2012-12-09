اردوغان ترکیه رابه غرب فروخته است/برای مبارزه باآمریکا و ناتوآماده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آیدین لیک، اتحادیه جوانان ترکیه دیروز در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد امروز قرار است از سوی این اتحادیه علیه استقرار موشکهای پاتریوت در خاک ترکیه تظاهرات گسترده ای در شهرهای این کشور و در شهرهای بروکسل، برلین، وین، لاهه، استکهلم، زوریخ، پاریس، دوسلدورف، اشتوتگارت، هامبورگ و هانوفر اروپا و تعدادی از شهرهای آمریکا با شعار (نه ناتو، نه آمریکا) برگزار کنند.



در این بیانیه خطاب به حکومت عدالت و توسعه اردوغان آمده است این حکومت خاک ترکیه را به ناتو فروخته و اتحادیه جوانان ترکیه در این راستا تصمیم دارد شر ناتو و آمریکا را از ترکیه کم کند و بدین منظور آمادگی دارد با ناتو و آمریکا مبارزه کند.

در این بیانیه تاکید شده که سوریه نه تنها تهدیدی برای ترکیه به شمار نمی رود، بلکه استقرار موشکهای پاتریوت برای تهدید این کشور است. کسانی که بر مسند حکومت ترکیه نشسته اند در راستای اوامر آمریکا و دشمنان علیه سوریه برخاسته اند و قصد دارند امنیت سوریه و ترکیه را به خطر اندازند.



ضمنا پس از تایید استقرار موشکهای پاتریوت از طرف آلمان، طی روزهای اخیر، تعدادی از نمایندگان اتحادیه جوانان ترکیه به آلمان سفر کردند. اعضای این اتحادیه طی این سفر، نامه ای که خطاب به 649 نماینده پارلمان آلمان نوشته بودند، به پارلمان این کشور تحویل دادند.



اعضای اتحادیه در این نامه ضمن هشدار به نمایندگان پارلمان آلمان و هلند از آنان خواسته اند تا از این اشتباه تاریخی صرف نظر کنند و آلت دست آمریکا قرار نگیرند.



شایان ذکر است دولت آلمان در روزهای گذشته استقرار موشکهای پاتریوت در خاک ترکیه را مورد تایید قرار داد و برای عملیاتی کردن این تصمیم، پارلمان فدرال آلمان قرار است در 14 دسامبر درخواست دولت را به رای بگذارد.