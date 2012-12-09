محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 6 جایگاه CNG در قم مجهز به سامانه پرداخت الکترونیکی شده اند و تا پایان سال نیز در صورت تخصیص امکانات چهار جایگاه دیگر به سامانه پرداخت الکترونیکی مجهز می شوند.



وی گفت: در نظر داریم تا پایان سال تمامی جایگاه های CNG به سامانه پرداخت الکترونیکی مجهز شوند.



مدیر عامل سازمان میادین و تره بار شهرداری قم در خصوص افتتاح بازار در پردیسان بیان کرد: تا یک ماه آینده 2 بازار در پردیسان قم افتتاح می شود که هر یک مجموعه ای 700 متری است.



وی گفت: تا 6 ماه آینده یک بازار دیگر در پردیسان به بهره برداری می رسد.



دلجویی بیان کرد: در نظر داریم با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی به احداث بازار در مناطق دیگر شهر قم نیز اقدام کنیم.

