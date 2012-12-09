محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 6 جایگاه CNG در قم مجهز به سامانه پرداخت الکترونیکی شده اند و تا پایان سال نیز در صورت تخصیص امکانات چهار جایگاه دیگر به سامانه پرداخت الکترونیکی مجهز می شوند.
وی گفت: در نظر داریم تا پایان سال تمامی جایگاه های CNG به سامانه پرداخت الکترونیکی مجهز شوند.
مدیر عامل سازمان میادین و تره بار شهرداری قم در خصوص افتتاح بازار در پردیسان بیان کرد: تا یک ماه آینده 2 بازار در پردیسان قم افتتاح می شود که هر یک مجموعه ای 700 متری است.
وی گفت: تا 6 ماه آینده یک بازار دیگر در پردیسان به بهره برداری می رسد.
دلجویی بیان کرد: در نظر داریم با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی به احداث بازار در مناطق دیگر شهر قم نیز اقدام کنیم.
دلجویی به مهر خبر داد:
تجهیز 6 جایگاه CNG به سامانه پرداخت الکترونیکی در قم/ راهاندازی سه بازار در پردیسان
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان میادین و تره بار شهرداری قم از تجهیز 6 جایگاه CNG به سامانه پرداخت الکترونیکی خبر داد.
محمد دلجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: 6 جایگاه CNG در قم مجهز به سامانه پرداخت الکترونیکی شده اند و تا پایان سال نیز در صورت تخصیص امکانات چهار جایگاه دیگر به سامانه پرداخت الکترونیکی مجهز می شوند.
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