نمایندگان اسفراین تهدید به استعفا کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هادی قوامی نماینده اسفراین در نطق میان دستور خود در جلسه امروز یکشنبه مجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در شهرستان اسفراین و عدم توجه مسئولان اجرایی استان به این مشکلات گفت: علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص بودجه های مربوط به این شهرستان تاکنون اقدامی از سوی دولت و مسئولان انجام نشده است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر تا هفته جاری مشکلات بودجه شهرستان اسفراین حل نشود من و دیگر نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی استعفایمان را تقدیم مجلس خواهیم کرد.