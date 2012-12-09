به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در حکم خود خطاب به پورمحمدی آورده است:

شرط شایستگی شاهدی شیوه‌ شوق

به هنر عشق و به فرهنگ ارادت باشد

طریق رشد، طی مراحل و مراتب است. تکامل در تعادل است و تعادل با محکم شدن و استقرار، حاصل آید و رخ نماید.

جنابعالی بیش از سه دهه هم در یک مسیر و هم با نگاهی بصیر، دلسوزانه و صمیمانه، طی طریق تعلق به فرهنگ و هنر نموده‌اید. آشنایی با ارباب فکر و هنر و توان اجرایی در تعامل با ایشان مجرّب‌ترین وجهه‌ی رفتار شماست. نظر به این پیشینه‌ی روشن به سمت «قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» منصوب می‌شوید تا از کنز تجارب ارزنده‌تان بیش از پیش بهره‌برداری شود.

عنایت به رسالت خطیر و مأموریت‌های شاخص وزارت متبوع و اهتمام به منویات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب را جلوه‌ی جمال جایگاهتان نمائید. از مشورت با فحول عدول ننمایید که «نعم المظاهره المشاوره». رفق و مدارا شما را دارا می‌سازد که «من عامل بالرفق وفق».

سعی جمیل در برپایی هرچه پربارتر و باشکوه‌تر جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی را وجهه‌ همت خود قرار دهید. سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، رسانه‌های دیجیتال، بازی‌های رایانه و نیز شعر و ادب و کتاب و نشر را بیشتر دریابید و در یک عبارت دروازه‌های امید تازه را بر دل‌های اهالی کلان‌شهر فرهنگ و اندیشه و هنر بگشایید.

برایتان در این راه به توفیقِ الله، بهترین موفقیت‌ها را آرزو می‌کنم و به تمامی مدیران و همکاران، هماهنگی و همراهی با شما را توصیه می‌نمایم.

آخرین سمت اجرایی علی اصغر پورمحمدی مدیریت شبکه سه سیما از سال 1382 تا چند ماه پیش بود.