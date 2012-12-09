خط قرمز ما عدم ایجاد اختلاف بین مسئولان است/ به مردم مظلوم سوریه کمک کنید

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام سلطه با توطئه های مستمر خود بر علیه جمهوری اسلامی اینک با تمام توان خود برای مقابله با این انقلاب مقدس وارد صحنه شده است در حالی که آمریکا و هم پیمانانش در اوج ضعف بوده و دلیل آن هم شکست مفتضحانه در جنگ 8 روزه غزه مقابل اسرائیل است گفت: سنت های الهی مشخص است اگر ما در مسیر حق استقامت بورزیم نقشه دشمنان جز شکست آنها را به همراه نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: امروز دشمنان تلاش می کنند با تحریم های جنایتکارانه و دشمنانه اقتصادی هوشمندانه اقتصاد کشور را فلج کنند تا ضمن جلوگیری از پیشرفت کشور، مستقیما زندگی مردم را تحت فشار قرار داده و با ایجاد تنگنا برای معیشت مردم به خیال خام خود اسباب جدایی مردم از نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند.

دبیرکل جمعیت رهپویان اظهار داشت: علاوه بر این موضوعات تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مسئولان و همچنین بین مردم و مسئولان است تا در کنار فشار اقتصادی با ایجاد فضای التهاب در کشور و فشار بر مسئولان آنها را از اداره درست کشور و تسلط بر امور بازدارند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: در کنار همه خباثت های فوق عملیات روانی دشمن و خط رسانه ای آنها در موثر نشان دادن تحریم ها و القاء ناتوانی نظام در عبور از چالش های پیش رو است و با دامن زدن شکاف بین مسئولان کشور جنگ قدرت را به افکار عمومی القاء نموده تا اسباب یاس و ناامیدی مردم و نخبگان عزیز کشور را فراهم آورد.

زاکاتی در ادامه نطق میان دستور خود گفت: حال اگر نقشه دشمن این است چرا ما باید با پای خود در زمین آنها نقش آفرینی کنیم . دشمن به دنبال تنگنای اقتصادی و فشار بر مردم است . اولویت همه مسئولان کشور باید معطوف به حل مشکلات مردم و کاهش آلام و دردهای آنها باشد.

وی گفت: نباید موضوعات حاشیه ای ما را از مسئولیت اصلی خود در این دوره زمانی بازدارد. کشور پهناور ایران با ظرفیت های بالای معنوی ، مادی و انسانی ما را مصون از اثرات تحریم ها مطابق با خواست دشمنان کرده است.

نماینده مردم تهران گفت: اما چرا ما خودمان با بی برنامگی زمینه توفیق آن خون آشامان را فراهم می کنیم . ما می توانیم با رویکرد اقتصاد مقاومتی و با برنامه ریزی صحیح و تفاهم همه مسئولان از این شرایط نیز فرصت بسازیم و ضمن کاهش فشار بر مردم دردهای کهنه اقتصاد کشور را نیز با کم کردن اتکاء به نفت حل کنیم.

زاکانی اظهار داشت: خط قرمز ما تنش میان قوا و شکاف بین مسئولان و کم کردن ظرفیت خدمتگزاری به مردم شریفمان است. ما حق نداریم گفتار و رفتار و عملی انجام دهیم که دشمن از آن سوءاستفاده کند. ما حق نداریم با گفتار، رفتار و عمل خود کاری کنیم که مردم شریفمان مایوس شوند. ما نیازمند وحدت، انتخاب اهم موضوعات کشور و پرداختن به آنها برای رفع مشکلات مردم هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این ایام مصادف با سالروز شهادت شهید مدرس ، این قهرمان عرصه دیانت و سیاست است و تراز مجلس شورای اسلامی شهید مدرس است. ما نیازمند درس آموزی از ایشان هستیم و اگر وحدت در کشور لازم است به طریق اولی ما در مجلس نیازمند آن هستیم.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: اگر ما در این ماههای سپری شده از مجلس نهم ضمن احترام گذشتن به اختلاف سلایق و اختلافات کارشناسی که موجب رشد خواهد بود وحدت می داشتیم حتما از جایگاه بهتری در درگاه الهی و پیشگاه رهبر معظم انقلاب و مردم شریفمان برخوردار بودیم لذا باید بکوشیم با همدلی و وحدت آینده بهتری را رقم بزنیم.

زاکانی در ادامه نطق خود عنوان کرد: ما ضمن تشکر از لبیک گویی سئوال کنندگان به تدبیر رهبر معظم انقلاب در خصوص بازپس گیری سئوال از رئیس جمهور بیان می داریم نباید همدیگر را متهم کنیم و ظن و گمان بد نسبت به یکدیگر داشته باشیم.

وی گفت: درموضوع اخیر سئوال نیز برخی عزیزان ما را متهم کردند که ما از نیت رهبر انقلاب خبر داشته ایم و نیت خوانی می کنیم و می خواهیم از این طریق مانع از عمل به وظایف قانونی نمایندگان شویم در حالی که مخالفت فراکسیون اصولگرایان با شناخت درست از زمان وفرمایشات محکم امام و رهبری به دلایل ذکر شده از سوی معظم له بود که با توجه به مقتضیات زمان با تلاش و بهره گیری از سایر راههای قانونی جهت استیفای حقوق ملت بود.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: بیاییم با هم باشیم و با وحدت و جدیت همه ظرفیت های خود را هوشمندانه صرف خدمت به مردم شریف و خواست رفع مشکلات معیشتی آنان کنیم.

زاکانی با اشاره به حساس بود شرایط منطقه افزود: دشمنان انقلاب برخلاف شعارهایشان و اجیر کردن تروریست بین المللی بخصوص خون آشامان القاعده با پول قطر و عربستان و تلاش های ترکیه و اردن و تجهیزات و سلاح های آمریکا، انگلیس ، فرانسه و اسرائیل تلاش می کنند ملت عزیز سوریه را به جرم حضور در خط مقاومت مورد هجوم و کشتار قرار دهند.

وی گفت: همه فعالان ضدیت با نظام سلطه را به مسئولیت خویش باز می خوانم و مصرانه از دستگاه اجرایی کشور می خواهم که اهتمام بالاتری برای کمک به ملت مظلوم سوریه داشته باشد.