به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جواد هروی نماینده مردم قائنات در نطق میان دستور خود اظهار داشت: از مسئولان اجرایی و رئیس جمهور که خودشان را به عنوان حامی مردم و نماینده مافوق نمایندگان می دانند می پرسم چرا در ماجرای زلزله اخیر در شهرستان زهان در خراسان جنوبی از هرگونه ابراز همدردی با آسیب دیدگان دریغ کردند.

وی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای زلزله زدگان گفت: مسئولان با توجه به فرا رسیدن فصل سرما تمام تلاش خود را انجام دهند تا امکان اسکان و لوازم مورد نیاز زلزله زدگان را فراهم کنند.

هروی همچنین در اعتراض به نحوه پوشش صداوسیما در خصوص اخبار مربوط به زلزله و زندگی مردم در شهرستان زهان گفت: مگر این بخش جزء سرزمین ایران نیست که مورد غفلت قرار گرفته است.