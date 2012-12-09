اعتقادات مذهبی یکی از دلایل وجود امنیت بالا در زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: همه مردم در تامین امنیت خود و شهروندان نقش به سزایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ، با اشاره به اینکه اغلب مجرمان استان زنجان غیر بومی هستند گفت: وقوع جرم موجب ایجاد ترس در جامعه شده و آزادی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان ، از کاهش جرم در ماه‌های محرم و صفر خبر داد و گفت: مردم با اقدامات کنترلی می‌توانند نقش موثری در کاهش وقوع جرم در جامعه داشته باشند.

سرهنگ جعفری تاکید کرد: مردم می‌توانند با اقدامات پیشگیرانه و رعایت نکات ایمنی فرصت را از مجرمان بگیرند.

وی داشتن خانه امن را منوط به صرف کردن کمی وقت و هزینه دانست و افزود: رعایت نکات ایمنی مانند تهیه لیست لوازم منزل، تعویض قفل‌های منزل در صورت نقل مکان به خانه جدید، ابراز اطمینان از قفل بودن درب پارکینگ‌ها، ندادن اطلاعات شخصی به افراد پشت تلفن را از جمله نکات ایمنی اعلام کرد که موجب افزایش امنیت می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان در ادامه، از دستگیری هشت سارق طی 24 ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

نشست هم اندیشی با اساتید هنری استان در حوزه هنری زنجان برگزار می شود

مسئول واحد آموزشی حوزه هنری استان زنجان با اشاره به برنامه های متعدد این حوزه در ماه محرم گفت: نشست هم اندیشی با اساتید هنری استان در حوزه هنری زنجان برگزار می شود.

محمد قره جلو گفت: نشست هم اندیشی اساتید هنری به همت واحد آموزش حوزه هنری زنجان و با حضور جمعی از اساتید هنری در رشته های مختلف برگزار می شود.



وی با بیان اینکه نشست هم اندیشی اساتید عصر روز یک شنبه ( 19 آذر) ماه برگزار می شود افزود: این نشست با موضوع بررسی راهکارهای مطلوب آموزش رشته های مختلف هنری برگزار می شود.



قره جلو در ادامه با اشاره به اینکه نشست هم اندیشی اساتید استان در سالن فرهنگی و هنری شهید آوینی حوزه هنری برگزار می شود، اذعان کرد:در این نشست تجلیل و بررسی راهکار های نحوه آموزش رشته های مختلف در بین اساتید مورد ارزیابی قرار می گیرد.



مسئول واحد آموزشی حوزه هنری استان زنجان در ادامه گفت: پیشنهاد ها و رهنمود های اساتید هنری استان در مورد آموزش رشته های هنری و هم اندیشی در مورد چگونگی تشکیل تیم آموزشی برای حل بحران آموزشی رشته های هنری جهت مقابل با اموزش های غیر علمی و غیر اصولی رایج استان از مهم ترین مباحث در این جلسه خواهد بود.

رقابت‌های درون‌اردویی استان زنجان برگزار شد

رقابت‌های درون‌اردویی استان زنجان در بخش ساندا برای شناخت نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات ووشوی قهرمانی کشور برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با حضور نفرات اول و دوم هشتمین دوره مسابقات قهرمانی استان به انجام رسید، بیش از 40 ورزشکار در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان به مصاف هم رفتند که در نهایت، 21 ورزشکار به عنوان نفرات فیکس تیم منتخب زنجان در رده سنی نوجوانان و بزرگسالان انتخاب شدند تا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور آماده کنند.

در رده سنی نوجوانان که در اوزان منهای 31، 34، 37، 40، 43، 46، 49، 52، 56، 60 و 65 کیلوگرم برگزار شد، مهدی نجفی، علی ملکی، حسین قاصدی، مهدی نریمانی، محمد کشاورزافشار، افشین کلانتری، جاوید خلجی، علی محمدی، کیانوش ریحانی، سیدمهدی خلیلی و مهدی نجفی توانستند با غلبه بر حریفان خود به عنوان نفرات فیکس تیم منتخب زنجان در بخش ساندای نوجوانان انتخاب شوند.

در رده بزرگسالان نیز که با حضور چند ملی‌پوش برگزار شد، ورزشکاران این رده در اوزان منهای 52، 56، 60، 65، 70، 75، 80، 85 و 90 و به اضافه 90 کیلوگرم به مصاف هم رفتند که در این بخش نیز علیرضا واعظی، اکبر محمدزاده، میلاد بابایی‌پور، علیرضا بختیاری، امیر اسماعیلی، محسن بابایی، مجید هاشم‌بیگی، مهدی بهتری، علی حسابی و سیدحمید موسوی موفق به شکست حریفان خود شده و جواز حضور در تیم منتخب استان را کسب کردند.

رقابت‌های ووشوی قهرمانی کشور قرار است نیمه اول اسفندماه امسال در تهران برگزار شود و این در حالی است که سال گذشته تیم زنجان توانست عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. شایان ذکر است، رقابت‌های انتخابی درون‌اردویی استان در رده سنی جوانان، 24 آذرماه در سالن آکادمی ووشوی مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار خواهد شد.

