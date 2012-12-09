اعتقادات مذهبی یکی از دلایل وجود امنیت بالا در زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد جعفری افزود: همه مردم در تامین امنیت خود و شهروندان نقش به سزایی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ، با اشاره به اینکه اغلب مجرمان استان زنجان غیر بومی هستند گفت: وقوع جرم موجب ایجاد ترس در جامعه شده و آزادی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان ، از کاهش جرم در ماههای محرم و صفر خبر داد و گفت: مردم با اقدامات کنترلی میتوانند نقش موثری در کاهش وقوع جرم در جامعه داشته باشند.
سرهنگ جعفری تاکید کرد: مردم میتوانند با اقدامات پیشگیرانه و رعایت نکات ایمنی فرصت را از مجرمان بگیرند.
وی داشتن خانه امن را منوط به صرف کردن کمی وقت و هزینه دانست و افزود: رعایت نکات ایمنی مانند تهیه لیست لوازم منزل، تعویض قفلهای منزل در صورت نقل مکان به خانه جدید، ابراز اطمینان از قفل بودن درب پارکینگها، ندادن اطلاعات شخصی به افراد پشت تلفن را از جمله نکات ایمنی اعلام کرد که موجب افزایش امنیت میشود.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان در ادامه، از دستگیری هشت سارق طی 24 ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.
نشست هم اندیشی با اساتید هنری استان در حوزه هنری زنجان برگزار می شود
مسئول واحد آموزشی حوزه هنری استان زنجان با اشاره به برنامه های متعدد این حوزه در ماه محرم گفت: نشست هم اندیشی با اساتید هنری استان در حوزه هنری زنجان برگزار می شود.
محمد قره جلو گفت: نشست هم اندیشی اساتید هنری به همت واحد آموزش حوزه هنری زنجان و با حضور جمعی از اساتید هنری در رشته های مختلف برگزار می شود.
وی با بیان اینکه نشست هم اندیشی اساتید عصر روز یک شنبه ( 19 آذر) ماه برگزار می شود افزود: این نشست با موضوع بررسی راهکارهای مطلوب آموزش رشته های مختلف هنری برگزار می شود.
قره جلو در ادامه با اشاره به اینکه نشست هم اندیشی اساتید استان در سالن فرهنگی و هنری شهید آوینی حوزه هنری برگزار می شود، اذعان کرد:در این نشست تجلیل و بررسی راهکار های نحوه آموزش رشته های مختلف در بین اساتید مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مسئول واحد آموزشی حوزه هنری استان زنجان در ادامه گفت: پیشنهاد ها و رهنمود های اساتید هنری استان در مورد آموزش رشته های هنری و هم اندیشی در مورد چگونگی تشکیل تیم آموزشی برای حل بحران آموزشی رشته های هنری جهت مقابل با اموزش های غیر علمی و غیر اصولی رایج استان از مهم ترین مباحث در این جلسه خواهد بود.
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