یک میلیون 250 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور به بهره برداری رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح پروژه 120 واحدی مسکونی روستای چاهشک شهرستان طرقبه شاندیز اظهار کرد: ما از ابتدای دولت نهم تاکنون در سراسر کشور براساس قوانین ومقررات موظف بودیم سالیانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی به کمک مردم احداث کنیم.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: در واقع عمل اصلی را مردم انجام می دهند و بنیاد مسکن وام کم بهره و کمک ها و پشتیبانی هایی را انجام می دهد که مردم به سهولت خانه ها را بسازند.

تابش گفت: تاکنون مردم بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سرتاسر کشور عقد قرارداد کرده اند و نزدیک به یک میلیون و 250 هزار واحد آن به بهره برداری رسیده است.

وی بیان کرد: در خراسان رضوی در طی7 سال حدود 108 هزار واحد مسکونی ساخته و به بهره برداری رسیده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور با بیان افزایش سهمیه خراسان رضوی به 20 هزار واحد در سال جاری تصریح کرد: بیش از یک سوم مسکن های روستایی نوسازی و مقاوم سازی شده و امسال هم سهمیه بیشتری اختصاص داده شده است.

تابش با اشاره به زلزله های اخیر اظهار کرد: نتایج اقدامات و بازسازی ها در مناطق زلزله زده به صورت عینی مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق مردم روستاها از برنامه ها و تسهیلات بازسازی و مقاوم سازی ها استقبال کرده اند افزود: در برخی مناطق نیز روستائیان برای استفاده از تسهیلات استقبالی نشان ندادند و امیدواریم بتوانیم پوشش برنامه های بازسازی و مقاوم سازی را در کشور به 100 درصد برسانیم.

رئیس بنیاد مسکن کشور اجرای طرح های نوسازی و مقاوم سازی مسکن های روستایی را در کشور مثبت ارزیابی کرد و گفت: سعی شده مردم روستا از محیطی شاداب بهره مند شوند و اجرای برنامه ها در این راستا به صورت ملموس موجب مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده است.