رایزنی برای توقف واردات محصولات آرایشی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر سلطانی در یک نشست خبری گفت: صنعت آرایشی و بهداشتی در کنار تولید خود، نتوانسته واردات را به کشور متوقف کند، اما سهم تولید داخلی از بازار بسیار بیشتر از واردات است و چنانچه دولت همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشد، به طور قطع بی‌نیازی از محصولات خارجی برای کشور رقم می‌‎خورد و صادرات نیز به کشورهای دیگر رونق می‌گیرد.

عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی افزود: هم اکنون تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی داخلی در رقابت با یکدیگر مشکلی ندارند و همه خود را از یک خانواده می‌دانند، اما در مقابل محصولات خارجی، صیانت از تولید داخلی را وظیفه خود می‌دانند.

وی با اشاره به کم‌فروشی برندهای آرایشی و بهداشتی خارجی به مصرف‌کنندگان ایرانی تصریح کرد: کیفیت محصولات خارجی که به ایران وارد می‌شود، در مقایسه با همان نمونه‌ای که در خارج از کشور عرضه می‌شود، پایین‌تر است و حقوق مصرف‌کنندگان ایرانی در آن نادیده انگاشته می‌شود.

به گفته سلطانی، بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی در ایران به مراتب پایین تر از کیفیت محصولاتی است که توسط برندهای خارجی در کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای پیشرفته عرضه می‌شود. این در شرایطی است که تولیدکنندگان خارجی به دلیل جو روانی حاکم بر بازار ایران و اطمینان از گرایش مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت به مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی خارجی، در فرمولاسیون تولید محصولات مختص صادرات برای ایران، کاهش هزینه‌ها را در دستور کار خود قرار می دهند.

وی اظهار داشت: وجود این رویکرد باعث شده تا آنها در دامپینگ بازار ایران موفق عمل کنند، ضمن اینکه در حال حاضر تولیدات معتبرترین برندهای وارداتی به هیچ وجه قابل رقابت با برندهای خوشنام ایرانی نیست و تنها مزیت آنها کاهش هزینه ها در تیراژ بالای تولید و بسته‌بندی فریبنده است.

نایب رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی خاطرنشان کرد: این پدیده خطرناک نه تنها تولید ملی را با تهدید مواجه کرده، بلکه آسیب های جبران ناپذیری برای سلامت مصرف کنندگان ایرانی به همراه خواهد داشت.

سلطانی با بیان اینکه واردات گسترده محصولات آرایشی و بهداشتی خارجی بدون کمترین نظارت و رعایت حداقل استانداردها صورت می گیرد، افزود: قاچاق این محصولات نیز به یکی از مهمترین معضلات دست و پاگیر تولید داخلی تبدیل شده و نوعی رقابت ناسالم در بازار را به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه صنایع بهداشتی و آرایشی داخلی یکدیگر را رقیب ندانسته و همگی خود را از یک خانواده می دانند، تاکید کرد: تمام تولیدکنندگان داخلی در برابر محصولات خارجی حساسیت دارند و با تولیدات کیفی و مطلوب به دنبال حذف یا کمرنگ کردن این محصولات هستیم.

سلطانی، فرهنگ استفاده از محصولات و تولیدات داخلی را نیاز صنعت کشور دانست و اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی صنایع بهداشتی و آرایشی توانایی بی نیاز کردن کشور از واردات و همچنین صادرات اینگونه از محصولات را دارند اما یکی از گام های اساسی برای دستیابی به این هدف جلوگیری از ورود بی رویه محصولات خارجی است.

به گفته وی، معضل بزرگ تر بخش صنعت کشور، سیستم بانکی است که باید پرسید با این همه تبلیغات و پول و سرمایه ای که از مردم دریافت می کنند این پول ها به کجا می رود و چقدر از این رقم به بخش تولید می آید.

سلطانی با بیان اینکه تولیدات ایرانی هم با مشکل مواجه شده و در شرایط فعلی یک تولیدکننده به تنهایی نمی تواند در این مسیر گام بردارد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی 95 درصد از واحدهای صابون سازی کشور تعطیل شده است.