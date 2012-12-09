رحمن کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 10 فروشگاه بزرگ صنفی در چهار محال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: این فروشگاه انواع محصولات که مردن نیازمند آن هستند وجود دارد.

وی بیان داشت: فروشگاههای بزرگ در شهرهای شهرکرد، بروجن، فرخ شهر قرار دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری تصریح کرد: پنج مورد سردخانه صنفی در این استان وجود دارد که ظرفیت آن پنج هزار تن است.

وی تصریح کرد: هفت انبار سردخانه صنفی در این استان فعال است که ظرفیت این انبار 20 هزار تن است.

کرمی ادامه داد: پنج مورد میدان میوه و تره بار راه اندازی شده است و انتقال صنوف آلاینده نیز در این استان هفت مورد بوده است.

وی اذعان داشت: فروشگاه های بزرگ، سرد خانه، انبار سرد خانه، راه اندازی میدان میوه و تره بار و انتقال صنوف آلاینده از مشخصات طرح های بزرگ و برجسته تجاری و صنفی این استان هستند.