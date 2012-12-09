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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۵

باحضور حسینی بوشهری/

جشنواره پژوهشی تحول در علوم انسانی در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار می شود

جشنواره پژوهشی تحول در علوم انسانی در پردیس قم دانشگاه تهران برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: هفتمین جشنواره پژوهشی پردیس بین المللی قم دانشگاه تهران با سخنرانی مدیر حوزه های علمیه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره پژوهشی پردیس بین المللی قم دانشگاه تهران با شعار تحول در علوم انسانی با رویکرد  اسلامی، کاربردی، بین المللی 21 آذر درپردیس قم این دانشگاه برگزار می شود.

 این جشنواره یک روزه با حضور و سخنرانی آیت الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه قم، دکتر عموعابدینی، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، جمعی از مسئولان علمی و اجرایی استان، اساتید، دانشجویان و کارکنان پردیس برگزار می شود.
 
گفتنی است هفتمین جشنواره پژوهشی پردیس بین المللی قم دانشگاه تهران از ساعت 10 لغایت 12 صبح دوشنبه در تالار امام خمینی این پردیس برگزار می شود.
کد مطلب 1761620

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